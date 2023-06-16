Samanyolu Haber /Ekonomi / Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması: Dolar yerinde durmuyor /16 Haziran 2023 00:41

Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması: Dolar yerinde durmuyor

Seçim öncesi asgari ücretin 500 dolar seviyesinde olacağını söyleyen iktidar geri adım attı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te Gece Görüşü programında soruları yanıtladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Yılmaz “Asgari ücrette hesaplama yapıldı mı?” sorusuna “Dolar yerinde durmuyor her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak durumundayız. Ana ilkemiz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek” diye yanıt verdi. Yılmaz şunları söyledi:

ASGARİ ÜCRET VE MEMUR ZAMMI

*Asgari ücret görüşmeleri başladı. Alım gücünü korumak için 6 ayda bir müzakere yürütüyoruz. Temmuz ayında 3’lü görüşmeler ortak anlayış ve uzlaşma ile sonuçlansın.

*Temmuz ayının başlarında bitecek ve asgari ücrette satın alma gücünü artıracak bir yaklaşım sergileyeceğiz.

*Memur maaşları ve emeklilere ilişkin çalışmalarda Meclis’e gitmesi gereken düzenleme ve artışlar olacak. Onlar da çalışılıyor. Geniş toplumsal kesimlerin satın alma gücünü korumaya yönelik adımları atacağız, herhangi bir tereddüt söz konusu değil.

*Enflasyona çalışanları ezdirmeyeceğiz. Yeni bir hadise değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu günden bugüne ilkesi bu olmuştur. Temel yaklaşımımız budur. 3 tarafın müzakere ettiği bir süreç bir şey söylemek doğru olmaz.

*Biz her zaman çalışanlardan yana olmuşuzdur ama tabi iş verenlerin de kaygılarını dikkate almak zorundayız. Kayıt dışılığa yol açmamanız lazım. Ekonomideki gelişmeler mutlaka ortaya konacaktır.

MEMUR İÇİN EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN

*Biz bu düzenleme talebini Meclis’e arz edeceğiz. Gerisi Meclis’te. Meclisimiz Bayram’dan sonra da bir süre çalışacak ve yasal düzenlemelerin öncelikli olarak ele alınacağını düşüyorum.

EMEKLİ MAAŞLARI

*Çalışma Bakanlığı çalışıyor. Kademeli bir yaklaşım içinde bakılacak meseleye. Zaten 7.500 TL maaşı olanlar bu güncellemeden yararlanamadı bununla ilgili çalışma yapılacak. Son söz Meclis’in.

*Asgari ücret adı üstünde asgari. Biz diyoruz ki bunun altında verme. Bu ücret verilmeli anlamında bir ücret değil bu. İş verenlerin de bir dengeleri var buna saygı duyuyoruz.

*Kimsenin elini tutmuyoruz gönül ister ki daha fazla versinler. Önümüzdeki süreçlerde ekonomimizdeki sağlıklı gelişim içinde işletmelerimiz daha fazla büyür ve bu paydan çalışanları da fayda görür diyoruz.

500 DOLAR DEMİŞLERDİ

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçim öncesi yaptığı açıklamada, “Asgari ücreti temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenlemeyi ocak ayında yaptık. Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” ifadelerini kullanmıştı.
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