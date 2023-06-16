Vali ve eski başkan birbirine girdi

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yapılan karşılaşmanın ardından kupa töreninde istenmeyen görüntüler yaşandı.



Kupa törenine katılan Şanlıurfaspor eski Başkanı Emin Yetim ile Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan arasında gerginlik yaşandı. Kupayı futbolcularla kaldırmak isteyen eski kulüp Başkanı Emin Yetim’in elinden kupayı alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Emin’in uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine sinirler iyice gerildi.



Yetim’in Vali Ayhan’ın hareketine tepki göstermesi üzerine ortalık bir anda karıştı. Milletvekilleri ve Belediye başkanlarının da bulunduğu kupa kaldırma töreninde yaşanan gerginlik kameralara da yansıdı. Yaşananların ardından futbolcular kupayı alarak taraftarına koştu.

İYİ PARTİ’DEN ADAY OLMUŞTU



Emin Yetim Şanlıurfaspor maç fazlası ve 2 puan farkla lider durumdayken kulüp başkanlığı görevinden istifa edip İYİ Parti’den Milletvekili adayı olmuştu.



EMİN YETİM’DEN SALİH AYHAN’A TEPKİ



Yaşananların ardından Twitter hesabından bir paylaşım yapan Emin Yetim, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:



“Şanlıurfaspor için kapanma kararı alındığında ben bu şehrin bir evladı olarak, bu kararın karşısında durdum. Şanlıurfaspor'un şampiyon olması için siz değerli hemşehrilerime söz verdim. Bu sözün yerine gelmesi için gövdemi taşın altına koydum. Bugün Şampiyonluk kutlamasında, hepinizle beraber bu sevinci yaşadığım esnada ilimizin valisi @valisalihayhan'ın kişisel hırslarına yenilerek, 85 milyonun önünde şahsıma yönelik yaptığı saygı dışı hareketi kamunun vicdanına bırakıyorum.”

