Mustafa Tunç: Yusuf’umdan hâlâ haber yok, bu acı bir gün biter mi?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sanayi Bakanlığı’ndan ihraç edilen Yusuf Bilge Tunç’tan 6 Ağustos 2019’dan beri haber alınamıyor. Oğlunu arayan Tunç’un babası Mustafa Tunç ise artık umudunu yitirmek üzere olduğunu belirtti.









‘BU KADAR ADALETSİZLİĞE İZİN VERME ALLAH’IM’





Twitter hesabındaki paylaşımında Mustafa Tunç, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e seslenerek, “Yusufum dan hâlâ bir haber yok. Yolları gözlemekten, bugün bir haber alabilir miyim diye beklemekten yoruldum. Bu kadar adaletsizliğe izin verme Allah’ım. Benim gibi acı çekenlerin acılarını dindir, sıkıntısı olanların sıkıntılarını gider. @abdulhamitgul” ifadelerini kullandı.





‘YUSUF’UMUN SESİNİ DUYUR’





Baba Tunç, bir başka mesajında ise “Yusuf’umun yolunu gözlüyorum. Canım yanıyor. Bu acı bir gün olur biter mi acaba. Yusuf’umun sesini duyur, ondan sonra canımı al Allahım. Ne olursun Yusuf’um dan hayırlı bir haber nasip et” dedi.