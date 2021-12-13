Samanyolu Haber /Politika / Mutfak tüpüne 11 ayda 20 zam: Fiyat artışı yüzde 80 /13 Aralık 2021 11:00

Mutfak tüpüne 11 ayda 20 zam: Fiyat artışı yüzde 80

Mutfak tüpüne 11 ayda 20 kez zam geldi. Zamları eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, ‘Böyle giderse mutfak tüpü yıl sonunda 250 lira olacak’ dedi.

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Akın yaptığı açıklamada, iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının faturasını vatandaşların çarşı-pazarda ödemek zorunda kaldığını söyleyerek şunları dedi:

“Son bir yılda iğneden ipliğe temel gıda ürünlerine zam üzerine zam geldi. Raflardaki fiyat etiketleri her gün değişiyor. 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıktı. Artış yüzde 80’nin üzerinde. Resmi kurumlar ise enflasyonu yüzde 20’nin altında açıklıyor. Enflasyon yüzde 20’nin altındaysa mutfak tüpü niye bu kadar zamlandı? Enerji faturalarına son bir yılda defalarca zam yapıldı.”
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