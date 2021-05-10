Samanyolu Haber /Dünya / Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde ölü sayısı 780'e yükseldi /10 Mayıs 2021 10:25

Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde ölü sayısı 780'e yükseldi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 780'e yükseldi.

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Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu son 24 saatte 4 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi. Raporda, toplam can kaybının 780'e çıktığı, 3 bin 826 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Darbe karşıtı 1540 kişi hakkında da gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Darbe karşıtı şair, gözaltında öldü

Öte yandan askeri darbeye karşı protestolarda etkili olduğu bilinen ve 8 Mayıs'ta gözaltına alınan Myanmarlı şair Khet Thi'nin, gözaltında tutulduğu Monywa şehrindeki ordu karakolunda hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC'ye konuşan eşi Chaw Su, Thi'nin ölümünü doğrulayarak, "Askerler ikimizi gözaltına almıştı. Ben sorgulamanın ardından serbest bırakıldım, fakat onun çıkmasına izin vermediler" dedi. Dün sabah Monywa Hastanesinden aldığı telefonla eşinin ölüm haberini aldığını belirten Su, "Eşimin cesedini teslim aldığımda, bazı iç organlarının eksik olduğunu fark ettim" şeklinde konuştu.

Myanmar askeri yönetiminden, şair Thi'nin ölüm sebebine ilişkin açıklama gelmedi.

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