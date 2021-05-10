TRT'nin haberine göre, Özer'i havalimanında karşıladıktan sonra otele yerleştiren, işlemleriyle ilgilenen kişinin Arnavutluk vatandaşı olduğu öğrenildi.







Zanlı ifadesinde Faruk Fatih Özer'i tanıdığını itiraf etti; kaçışta asıl pay sahibinin bir başkası olduğunu öne sürdü.





"Onun dolandırıcı olduğunu bilmiyordum" diyen şüpheli, bir tanıdığının ricası üzerine Özer'e yardımcı olduğunu, basında çıkan haberlerden sonra korktuğu için saklandığını söyledi.





Daha önce çıkan haberlere göre Özer'in Arnavutluk sınırları içerisinde olduğu öne sürülüyor.