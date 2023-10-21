Samanyolu Haber /Gündem / Naci Görür’den deprem uyarısı: Bölge daha da sıkıştı /21 Ekim 2023 17:36

Naci Görür’den deprem uyarısı: Bölge daha da sıkıştı

Van'ın Tuşba ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi... Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlarımızı uyardı.

SHABER3.COM

Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.

GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Van Gölü'nde meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

-Van, Çakırbey'de 4,0 deprem oldu. Deprem Karayazı Fay Zonunun Van gölü doğusundaki devamında ve Erciş Fayının güneyinde olduğu gözleniyor.

-Yakında Akçift ve Kuşcu yörelerinde de benzer boyutta depremler olmuştu.

-Son 6 Subat depremlerinden sonra bunlar normal karşılanmalıdır. Bölge görece daha da sıkıştı. Sevgiyle
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