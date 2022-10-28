Nancy Pelosi'nin eşi saldırıya uğradı





Saldırı, dikkatleri Kongre üyeleri ve ailelerinin güvenliği konusuna çevirdi. ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine yönelik saldırılar 6 Ocak 2020 Kongre baskınından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Nancy Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill tarafından yapılan açıklamada Paul Pelosi'nin saldırıya uğradığı sırada eşinin evde olmadığını belirtti. Bu hafta içinde Avrupa'daki bir güvenlik konferansına katılan Nancy Pelosi'nin Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yarın düzenleyeceği bir etkinliğe katılmak üzere başkent Washington'da bulunuyordu.Hammill, çiftin San Francisco'daki evlerine izinsiz giren saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı ve saldırıyı hangi sebeple yaptığı hakkında soruşturmanın sürdüğü bilgisini verdi.Sözcü, yaptığı açıklamada Paul Pelosi'nin tam iyileşmesinin beklendiğini, ancak bu dönemde özel hayatlarına saygı beklediklerini ifade etti. Sözcü saldırının nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.Kongre üyelerine evde güvenliklerinin temini için ek bütçe ayrılmasına rağmen, son dönemde Amerikalı vekiller insanların kapılarına dayanmaya başladığını ve tehditkar iletişimin de arttığını belirtiyor.Öte yandan, 8 Kasım'da sandık başına gitmeye hazırlanan ülkedeki seçmenler de oy kullanırken gözdağı ya da tehditle karşılaşmaktan endişe duyuyor.