Ümit Zileli gözaltına alındı!





Yakınlarıyla birlikte polis merkezine giden Zileli, savcının, ‘Pazartesi günü mesai bitimine kadar adliyeye gidip ifadesini verebilir’ talimatı üzerine serbest bırakıldı.





Gelen tebligatlara cevap vermediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, ancak kendisine ulaşan herhangi bir tebligatın da olmadığını dile getirdi.

Korkusuz yazarı Ümit Zileli davet edildiği kitap fuarına katılmak için dün akşam uçakla İzmir’e gitti. Zileli, uçak havalimanına iniş yaptıktan bir süre sonra yanına gelen hostesten dışarıda polislerin kendisini beklediğini öğrendi.Sözcü'den Ümit Türk'ün aktardığına göre, yanında nişanlısı ve nişanlısının kızının da bulunduğu sırada neye uğradığını şaşıran Ümit Zileli’ye, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla başlattığı soruşturmada ifade vermediği için yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.Zileli, yazılarında zaman zaman sert eleştirilerde bulunduğunu ancak hiçbir zaman hakaret içermediğini söyledi. Suçlama konusunun da tam olarak ne olduğunu pazartesi günü ifade vermek için gideceği savcılıkta öğreneceğini belirtti.