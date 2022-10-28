Ümit Zileli gözaltına alındı!

Sözcü'den Ümit Türk'ün aktardığına göre, yanında nişanlısı ve nişanlısının kızının da bulunduğu sırada neye uğradığını şaşıran Ümit Zileli’ye, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla başlattığı soruşturmada ifade vermediği için yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Yakınlarıyla birlikte polis merkezine giden Zileli, savcının, ‘Pazartesi günü mesai bitimine kadar adliyeye gidip ifadesini verebilir’ talimatı üzerine serbest bırakıldı.
TEBLİGAT ELİNE ULAŞMADI
Gelen tebligatlara cevap vermediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını, ancak kendisine ulaşan herhangi bir tebligatın da olmadığını dile getirdi.
Zileli, yazılarında zaman zaman sert eleştirilerde bulunduğunu ancak hiçbir zaman hakaret içermediğini söyledi. Suçlama konusunun da tam olarak ne olduğunu pazartesi günü ifade vermek için gideceği savcılıkta öğreneceğini belirtti.