Samanyolu Haber /Spor / Napoli, Juventus'u finalde devirdi /18 Haziran 2020 00:35

Napoli, Juventus'u finalde devirdi

Napoli, İtalya Kupası finalinde Juventus'u penaltı atışları sonrasında 4-2 yenerek şampiyonluğa uzandı.

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İtalya Kupası finalinde Juventus ile karşı karşıya gelen Napoli normal süresi 0-0 biten maçı penaltı atışları sonucunda 4-2 kazandı ve kupayı 6. kez müzesine götürdü.

İtalya Kupası finalinde Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi. 

Maçın ilk yarısında Napoli'nin bir bölümde kurduğu baskıda kaleci Buffon rakiplerine gol izni vermezken ikinci yarıda topla daha çok oynayan takım Juventus'tu. Ancak Napoli savunması açık vermedi.

Son dakikalarda Juventus ceza sahasında oluşan karambolde Eljif Elmas, önünde kalan topu Buffon'a nişanladı ve maçta 90 dakika golsüz sona erdi. Mücadelede uzatmalar oynanmadan direkt penaltı atışlarına geçildi.

Juventus'ta ilk iki penaltıyı kullanan Dybala ve Danilo topu filelere gönderemezken Napoli'de sırasıyla Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik hata yapmadı. Juventus'un penaltı gollerini Bonucci ve Ramsey kaydetti.

Napoli bu zaferle kariyerinin 6. İtalya Kupası'nı kazanmış oldu. Güney ekibi daha önce 1962, 1976, 1987, 2012 ve 2014 yıllarında kupayı kazanmıştı.

Napolili Gennaro Gattuso teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını kaldırmaya hak kazandı.
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