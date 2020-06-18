Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerindeki koronavirüs verileri açıklandı /18 Haziran 2020 00:18

Cezaevlerindeki koronavirüs verileri açıklandı

Koronavirüs salgını sonrasında endişelerin odaklarından olan cezaevleriyle ilgili salgın verileri açıklandı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada cezaevlerinde tespit edilen vak'a sayısı 70 olarak duyuruldu. Hayatını kaybeden mahkum sayısının ise 6 olduğu ifade edildi.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde cezaevlerinde 70 Koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Salgındaki duruma ve alınan tedbirlere ilişkin "Covid-19 Pandemi Sürecinde Ceza İnfaz Kurumları" başlıklı rapor hazırlayan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "önleyici sağlık tedbirleri", "kuruma ilk kabullerde alınan tedbirler", "Covid-19 belirtisi gösteren hükümlü ve tutuklular hakkında alınan tedbirler", "personelin izolasyonu" ile "izin, görüş ve nakil gibi uygulamaların durdurulması" olmak üzere 5 ana başlıkta birçok önlem alındığını belirtti.

Önleyici sağlık tedbirleri kapsamında tüm taşıtların, ortak alanların, ortak kullanım araçlarının, ziyaretçi mahallerinin, dezenfekte işlemleri yapıldı. Ceza infaz kurumlarında bulunan tüm tutuklu ve hükümlülere yeteri kadar ücretsiz temizlik ve hijyen malzemesi dağıtıldı. Ayrıca, oda veya koğuşlarından dışarı çıkmaları gerektiğinde kullanmaları için ücretsiz maske ve eldiven temin edildi.

Hükümlü, tutuklu ve personel sayısının fazla olduğu ceza infaz kurumlarına termal kamera kuruldu. Termal kamera kurulmayan kurumlarda personel dahil herkes ateş ölçümü yapılarak kuruma alındı.

6 tutuklu hayatını kaybetti

Raporda, Ceza İnfaz Kurumlarında 70 Covid-19 vakası belirlendiği aktarıldı. Bunlardan 29 tutuklu ve hükümlünün ceza infaz kurumuna ilk kabul sırasında kontrol amaçlı yapılan PCR testinde pozitif olduğu anlaşıldı.

Bunun dışında iki yerde toplam 41 pozitif vaka tespit edildi. Toplam 70 vakadan 36'sı ilk tetkiklerinin ardından ceza infaz kurumlarında kendilerine ayrılan özel bölümlerde izole ediliyor, 34'ü de sağlık kurumlarında tedavi ve gözlem altında tutuluyor.

Hükümlü ve tutuklulardan solunum cihazına bağlı ya da yoğun bakımda tedavi gören hasta bulunmuyor. Salgının görüldüğü günden bugüne kadar sağlık raporlarına göre daha önce KOAH, böbrek yetmezliği, astım gibi kronik rahatsızlıklarının bulunduğu tespit edilen 6 hasta, tedavileri sürerken vefat etti.
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