Çin, Uygur tasarısını kabul eden ABD'yi tehdit etti

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik baskı politikaları iddiasıyla Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasına sert tepki gösterildi.







Sincan'ın Çin'in iç meselesi olduğu ve dış müdahaleye izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, ''ABD’ye bir kez daha hatalarını acil olarak düzeltme ve Çin iç meselelerine müdahale amacı taşıyan ilgili tasarıdan vazgeçmesi çağrısı yapıyoruz. Aksi halde Çin buna kararlı bir şekilde direnecektir ve bu durumdan doğacak tüm sonuçlara ABD katlanmakla yükümlüdür" ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada ayrıca, söz konusu tasarıyla Çin'in Sincan politikasına 'kötü niyetle saldırı' yapıldığı belirtilerek, Çin'in içişlerine büyük ölçüde müdahalenin yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarının da bariz bir şekilde çiğnendiği savunuldu.





Trump, dün, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik insan hakları ihlallerini kınayan ve bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladığını duyurdu.





Tasarı, Senato'da 15 Mayıs'ta, Temsilciler Meclisi'nde de 27 Mayıs'ta onaylanarak Trump'ın imzasına sunulmuştu.





Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine, 'Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara uygulanan baskı ve şiddetten sorumlu olduğu' iddia edilen bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulanması çağrısı yapılıyor. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor.





Tasarıda ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığının bölgedeki insan hakları ihlalleri için bir rapor hazırlaması talep ediliyor.