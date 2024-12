Narin davasında karar açıklandı: Mahkeme 'Narin'i anne, ağabey ve amca öldürdü' dedi

22.03 NEVZAT'IN AİLESİ GÜVENLİ BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ





22.00 KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK





21.37 KARAR AÇIKLANDI





21.34 SANIKLARIN SON SÖZLERİ





19.45 MAHKEME HEYETİ DEĞERLENDİRME YAPIYOR





18.23 KARAR 21'DE AÇIKLANACAK





18.24 BERAAT TALEBİ





18.21 NARİN YAŞIYOR İDDİALARI





18.15 SAVUNMANIN SON AVUKATI KÜRSÜDE





17.35 YÜKSEL GÜRAN'IN İKİNCİ AVUKATI SAVUNMASINA BAŞLADI





17.05 AVUKATI YÜKSEL GÜRAN'IN BERAATİNİ İSTEDİ





16.47 'MÜVEKKİLİMİN İFFETİYLE OYNANMAK İSTENDİ'





16.30 'NARİN ANNE İÇİN AYRIYDI'





16.03 KARAR BU GECE AÇIKLANACAK





16.00 YÜKSEL GÜRAN'IN AVUKATI SAVUNMA YAPIYOR





14.00 DURUŞMAYA ARA VERİLDİ





13.45 "NEVZAT BİZE HAYATI ZİNDAN ETTİ"





13.30 NASIL OLSA SUÇSUZUZ, ÇIKARIZ’ DİYE DÜŞÜNDÜK





13.00 YÜKSEL GÜRAN'IN SAVUNMASI BAŞLADI





12.56 "NARİN IŞINLANARAK MI RAMPAYI ÇIKTI?"





12.30 "HERKES NE BİLİYORSA ANLATSIN"





12.25 MAHKEMEDE KURTLAR VADİSİ DİYALOĞU





12.01 ARİF GÜRAN'I ŞAŞIRTAN UYGULAMA





11.39 "BÖYLE GARİBANLIK MI OLUR?"





11.33 BAHTİYAR'IN DURUŞMAYA GELMEYEN AVUKATINDAN AÇIKLAMA





11.22 BAHTİYAR'IN SORGU VİDEOSU İZLETİLDİ





11.20 "'GÜRANLAR BİZİ TEHDİT ETTİ' DİYEN TESPİT EDİLSİN"





10.50 "KADIN PROGRAMLARINA KATILDINIZ"





11.03 BAHTİYAR'IN İKİNCİ AVUKATI SALONA GELDİ





10.43 "HUKUK HERKESE LAZIM"





10.15 DURUŞMA BAŞLADI





10.10 SALONDA GERGİNLİK





10.05 NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATI DURUŞMAYA KATILMAYACAK





10.02 ENES GÜRAN'A "İYİ MİSİN" SORUSU





08.30 SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, önceki gün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tartışmalarla geçen 2 günün ardından bugün anne Yüksel Güran savunma yapacak. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.Gazeteci Emrullah Erdinç ve İhsan Yalçın duruşma salonundan canlı aktarıyor...Güran ailesinin 3 ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'ın da 4 yıl 6 ayla cezalandırıldığı karar öncesi Nevzat Bahtiyar'ın ailesi Diyarbakır İl Emniyet müdürlüğü tarafından koruma altına alındı ve iki ekiple birlikte Diyarbakır dışında güvenli bir yere götürüldü.Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç: "21 Ağustos'tan bu yana kamuoyunun takip ettiği dava sonuçlandı. Sanık Enes, Yüksel, Salim Güran hakkında mahkeme iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek suçuyla ağırlaştırılmış müebbetle itiraf Nevzat için ise delilleri saklama suçundan 4 yıl 6 ay hapis verildi. Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak düzeyde.Kısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi. Nevzat Bahtiyar için de beklentimiz onun hakkında da TCK'nın 82. maddesi gereği ceza bekliyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Avukatlarımız burada. Kararı istinafa götüreceğiz."Eski Diyarbakır Barosu Nahit Eren: "Bütün olumsuzluklara ve tepkilere rağmen davayı, Narin için adaletin tesisi ve adil bir kararın çıkması için hukuk mücadelemizi sürdürdük. Bugün mahkemeden tam böyle bir karar beklemiyorduk. Bu dava dosyası hukuki olarak hepimizi yoran bir dosyaydı. Mahkemeye de izah etmiştim. Öldürmüşse Nevzat ceza yemeliydi. Öldürmemişse bile dosyamızdaki baz verileri ve 10 gün boyunca o dereye götürüp saklayan kişinin Nevzat olduğunu, benim nezdimde adalet duygumuz tatmin edilecekse Nevzat Bahtiyarın da TCK'nın 82. maddesi gereği cezalandırılması kanaatindeydim. Bu açıdan kararın Nevzat boyutuyla eksik kaldığını düşünüyorum. Kararı, Nevzat boyutuyla istinafa götüreceğiz.İstinafa yapacağımız başvuru sonrasında Yargıtay aşaması var. Hukuki süreci bugüne kadar takip ettiğimiz gibi takip etmeye devam edeceğiz."Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran ve köylüleri Nevzat Bahtiyar hakkında karar açıklandı. Sanıkların ise son sözleri bunlar oldu:Yüksel Güran: Yüreğim yaralı ama Rabbim benim şahidim ve kefilimdir. Kızımın asla katili olmadım. Başım diktir, Rabbim hakkımı bırakmasın. Bundan sonra karar senin hakim bey.Nevzat Bahtiyar: Sayın başkanım Narin'i ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Taşıma cezası neyse ben razıyım.Enes Güran: Ben her zaman doğruyu konuştum. Hakkım helal değildir, mahkeme ne derse odur. Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum.Salim Güran: Narin benim yeğenimdir, canımdır. Bu dünyada ona zarar verecek son kişi benim. Narin'e zarar vermedim. Kimse öküz buradadır demiyor, suçsuzum.Mahkeme Heyeti 1 saat 15 dakikadır bir odada, değerlendirme yapıyor. O kata kimse alınmıyor. Polis kapı önünde nöbet tutuyor. Saat 21.00’de önce sanıklara son sözleri sorulacak. Karar sonra açıklanacak.Sağlık ekipleri adliyeye geldi.Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar: Saat 21.00’de hazır olun. Jandarma bir koridor oluştursun. Sağlık ekipleri de hazır olsun.Avukat Doğuşçan Kurucu: Sayın Başkan, son olarak, müvekkilimiz açısından iştirak iradesi ve müşterek faaliyet unsurlarının varlığını kanıtlayan somut bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle, müvekkilimizin beraatini talep ediyoruz. Teşekkür ederim.Avukatın Savunması: “Sayın Başkan, dosya içinde mevcut durum zaten açıkça görülmektedir. Müvekkilim Salih Güran’ın herhangi bir şekilde arama yapmadığı, dosya içindeki belgeler ve arama kayıtlarından net bir şekilde anlaşılmaktadır. Örneğin, İçişleri Bakanlığı’nın attığı bir tweet var. Belki görmüşsünüzdür; bu tweet yaklaşık 4.5 milyon kez paylaşılmış. Narin dosyasıyla ilgili yapılan bu paylaşımların %49’u bot hesaplardan yapılmış. Geri kalanında ise gerçek hesaplar var, ancak bu durum bile olayı manipüle etmek için kullanıldı. Bir diğer konu, halıların yıkandığı iddiası. Müvekkilimin halılarının yıkandığı ve delillerin yok edildiği öne sürülmüş. Ancak raporlarda bu iddiaların yalan olduğu açıkça belirtilmiştir. Halıların yıkanmadığı ve dışarıdan herhangi bir müdahale bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna rağmen, müvekkilime yönelik suçlamalar bitmek bilmemiştir. Erhan Güran’ın evine kamera taktırdığı iddia edilmiş, ancak bunun sebebi korktuğu için kendisi ifade etmiştir. Köyde başka insanların evlerine kamera taktığını da biliyoruz; bu da köylülerin korkularından kaynaklanmaktadır. Enes Güran’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu iddialarına da değinmek istiyorum. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Müvekkilim Yüksel Güran’ın oğlunu korumak için suçları üstlendiği gibi iddialar da dayanaksızdır. Bir diğer konu da Hediye Güran ile ilgili. Hediye’nin ertesi gün hapı kullandığı iddia edilmiştir, ancak bu tamamen yalan bir iddiadır. Son olarak, ceset çürümesini hızlandırmak için suyun debisinin bilerek yükseltildiği iddiası da gerçek dışıdır.Sayın Başkan, dosyada ayrıca ‘Narin yaşıyor ve helikopterle kaçırıldı’ gibi tamamen gerçek dışı şehir efsaneleri de bulunmaktadır. Bu tür iddialar dosyanın ciddiyetini baltalamaktadır.”Savunmanın son avukatı kürsüye geldi.Avukat Doğuşkan Kurucu: Sayın Başkan, müvekkilim hakkında ortaya atılan “öz kızı olduğu” iddiası son derece çirkin, utanç verici ve gerçekle bağdaşmayacak bir şekilde dile getirilmiştir. Bir anne, kızını kaybetmiş bir annenin yaşadığı acı yeterince ağır değilmiş gibi, üzerine bu tür iddialarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Dosya içinde yer alan bir rapor, Narin’in annesinin Yüksel Güran, babasının ise Arif Güran olduğunu belirtmektedir. Böyle bir raporun varlığından bahsetmek bile utanç vericidir. Bu rapordaki iddiaların yalan olduğunu açıkça ifade etmek istiyoruz. Bunun yanı sıra, müvekkilim Yüksel Güran’ın, sözde kan kalıntılarını yok etmek için kendi kanını vererek delilleri gizlemeye çalıştığı iddiası da tamamen akıl dışıdır. Ayrıca, Salim Gürhan ile müvekkilim arasında olay gününde bir telefon görüşmesi yapıldığı iddiası dosyada yer almaktadır. Ancak bu görüşmenin içeriğiyle ilgili müvekkilime yöneltilen suçlamalar da gerçeklerle bağdaşmamaktadır.Anne Yüksel Güran'ın ikinci avukatı savunma için kürsüde...Yüksel Güran’ın avukatı Furkan Çakır: Soruşturmasının başından itibaren Güran ailesi başa monte ettirildi. Tutanaklar iddianameye farklı aksettirildi. Narin’in görüldüğü en son nokta Nevzat Bahtiyar’ın evinin dibiydi.Furkan Çakır: Yüksel Güran’ı içeride tutacak hiçbir delil yok.Yüksel Güran’ın avukatı Furkan Çakır: Dün bir vekilimiz sanıklara doğru parmak salladı. Sende o parmağı gösterecek bir had yok. Yüksel Güran’a parmak sallayan jandarma, o parmak da birgün gelir seni gösterir.Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu: Narin’e karşı işlenen eylem belli. Ağız, burun kapatarak boğulduğu belli. Cinayet tek kişi tarafından işlendi. Boğma, boyuna önden bastırma şekliyle gerçekleşmiş. Cinayetin iştirak halinde değil tek kişi tarafımdan işlendiği ortada. Anne iffetiyle lekelendi. Çocuğunu öldürmekle lekelendi. Biz bu lekeyi kaldırmak için uğraşıyoruz. Müvekkil anne Yüksel Güran’ın üzerine atılı suçu işlemediğinden dolayı beraatini talep ediyorum.Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu: Burada iğrenç bir senaryo kuruldu ve müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi. Güya Salim ile aralarındaki ilişkiyi görmesi üzerine bir senaryo uyduruldu. Nevzat’ın bu beyanlarının hiçbir zaman maddi gerçek ile örtüşmediğini biliyoruz.Nevzat Narin’i çağırdı. Ahıra götürüp bir eylemde bulundu. Sonrasında da hızlıca cesetten kurtuldu. Hiçbir aile cesetten hemen kurtulmak istemez. Hiçbir aile bunu kendi evladına reva görmez. Hiçbir aile bu kadar kısa sürede bu eylemi gerçekleştiremez. Bu eylem Nevzat tarafından yapıldı.Yüksel Güran’ın Avukatı Yılmaz Demiroğlu:Narin kızımız anne için ayrı biriydi. Biricik Narin’i maalesef alçak bir el katletti.İlk ihbar her zaman önemlidir. Kayıp vakasıyla ilgili ilk ihbar da kayıp saati 15.00-15.30 olarak belirtilmiştir. Kanaatimce bu dosyada kusurun ve eksikliğin faturası bugün aileye kesiliyor. Ancak Narin’e geç ulaşılmasının sorumlusu aile değildir.Jandarma tutanaklarına göre Narin’in son görüldüğü yer Hüseyin Güran’ın evi olarak gösteriliyor, yani daha sonrada hep yine Güranların evleri gösteriliyor. Ancak kamera kayıtlarına göre Narin’in son görüldüğü yer, Nevzat Bahtiyar’ın evine yakın bir bölge. Buna dair bir tutanak yok.Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar: Bu gece duruşma bitecek ve gece kararımızı açıklayacağız.Narin'in katledilmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasının 3. gününde, celseye verilen ara sona erdi.Yüksel Güran’ın Avukatı Yılmaz Demiroğlu savunmasına başladı.Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili görülen ve 3'üncü günde de devam eden davanın 2'nci duruşmasına, saat 16.00'ya kadar ara verildi.Yüksel Güran: Niye bu kadar bize zulüm yapıyorsunuz? Biz ne yaptık? Bizim ne kötülüğümüz oldu Nevzat’a. O bize zindan etti hayatı. 4 aydır biz neler çekiyoruz kim biliyor? Hiçbir zaman çift ayakkabımız, çift montumuz olmamış. Hepsini çocuklarıma harcadım. Sen (Nevzat) sadece Narin’in değil bütün Güranların katilsin. Hiç kimse demiyor Narin’in annesi ne çekiyor. O kadar insan zalim olmuş. Suçlamaları kabul etmiyorum.Sanık Yüksel Güran: “Narin o gece eve gelmedi. Size yemin ederim, eve gelmedi. Camiye gitti ve bir daha görmedim. O gün ne oldu? Diyorlar ki Salim ve Yüksel öldürdü, Enes de oradaydı. O zaman neden Nevzat arıyor? Niye Salim, ‘Kardeşimin karısıyla yatmışım,’ diyecek? Salim, seni 5 dakikada nasıl ikna etti? Sen o kadar korkak mısın?”Bu sırada Yüksel Güran, Nevzat’a dönerek konuştu, mahkeme başkanı araya girdi ve “Buraya bakın,” dedi.Yüksel Güran kaldığı yerden devam etti: “Nevzat, neden madem o gün Salim, ‘Sen yaptıysan birlikte gidelim,’ demiyorsun? Onun avukatına da söylüyorum. Rojin’in babası için ağladım. Ama bir adam, Nevzat, 8 yaşındaki Narin’i çuvala koyuyor, dere kenarına götürüyor, 30 dakika ip arıyor, sonra suyun içine atıyor. Ardından namazını kılıyor, çayını içiyor, Narin için gözyaşı bile dökmüyor ama Nevzat’ı savunuyorsunuz.Bak, sen Ankara’dan gelmişsin, yetmedi, namusumuzu ortaya koyuyorsun. O Kur’an-ı Kerim’i nasıl dereye koyuyorsun? Nevzat, devlet seni koruduğu için rahat konuşuyorsun. Ama yukarıda Allah var! Kızım vahşice öldürüldü. Biz anneler birbirimizi biliriz. Ben 9 ay karnımda taşıdım.” (Saçını açarak devam etti.) “Narin’in elinde benim saçım var, deniyor. Suçlamıyorum. Hiçbir anne böyle bir şey yapmaz. Anneler birbirini anlar. Ama burada bir kadın ''Of, çok sıkıldım.” diyor. Gelme o zaman. Ama dün bir anne bana ‘Başın sağ olsun,’ dedi. Bu hoşuma gitti. Cezaevine girdiğimde bana ilk ne dediler biliyor musunuz? ‘Kaç çocuğun var, kaçı ölü?’ Elim ayağım titredi. ‘2 çocuğum ölü, 5’i sağ,’ dedim. Çok ağır geldi.Hediye’nin çocukları annelerini hiç görmedi. Anasız babasız yaşıyorlar. Yukarıda Allah var. Ama burada nasıl bir mahkeme var, Rabbim de var! Kızımı unuttum, namusumun derdine düşmüşüm, dediler. Ben Güran ailesinde büyüdüm, sonra Arif’i seçtim. Doğru düzgün okumadım, Türkçe ile Kürtçe’yi karıştırıyorum. Cezaevine girdiğimde hepimiz mutluyduk; ‘Nasıl olsa suçsuzuz, çıkarız,’ diye düşündük. ‘Narin’e dair bir şey çıkacak,’ dedik.Ama avukatlar yanıma geldi ve o kadar şey söylendi ki… DNA belli değil dediler. O anda çöktüm. Güran ailesinin hepsini namusuyla suçladılar. İnsan suçsuz yere oturuyor. Sabah namazı okununca tek başıma abdestimi alıyorum, başımı havaya kaldırıyorum, gözyaşı döküyorum.” (Burada sanık, dosyadaki bilirkişilere yönelik beddualar etti.) “Bu adam biliyor, ben Narin’e ne kadar düşkündüm. Hiçbir zaman ‘Neden ben?’ diye sormadı.”Sanık Yüksel Güran: “Ben anneyim ve oğlum ile birlikte katil olarak gösteriliyoruz. Bu dünyada artık bir hayatım kalmadı. Hüseyin Bey, Ali Rıza Güran, sizden özür dilerim. Hayatımı anlatacağım. Ben Arif ile evlendiğimde asla yalan söylemeyeceğimize söz verdim. Hiçbir zaman kendi ekmeğiyle büyüttüğü çocuklarına kötü bir şey yapmadı, hiçbir gün evde şiddet olmadı. 7 çocuğumuz oldu. Narin evimizde kaybolduğunda ne oldu? 17 sene önce kızım Tülin’i kaybettim. Kızımın ölümüne kadar beni suçladılar. Dar Kapı Hastanesi’nde vefat etti. Herkes biliyor, raporlar da ortada. Kızım engelliydi. Oraya kadar kızımı kaybettim. Şimdi de bu dosya ile beni suçladılar. Sonra karakoldayım ve benimle oradaki görevliler benimle alay ediyor. Sen neden ameliyat oldun diye benimle alay etti ve Beni sen… (Bu noktada uygunsuz ifadeler kullandı.)”Enes Güran, annesinin bu sözlerini duyunca araya girdi ve, “Onu sana söyleyen kamu görevlisi..." diyerek küfür etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı hemen müdahale etti ve Enes’e susmasını söyledi. Polis eşliğinde Enes dışarı çıkarıldı. Mahkeme başkanı, “Ben söyleyene kadar içeri almayın,” dedi. Mahkeme başkanı, "Başka çıkmak istenen var mı" diye sorunca Salim Güran da dışarı çıkmak istedi.Avukat Mustafa Demir: Ulusal kriminal büronun iddiasına göre, Narin son görüldüğü yerden, ahır olarak tabir edilen yere 50 saniyede gidiyor, yani adeta ışınlanıyor. Kameradaki karartı, Narin olduğu iddia edilerek sunuluyor. Ama bir çocuk o rampayı 50 saniyede koşarak nasıl çıkar? Bu fiziksel olarak mümkün değil. Ayrıca, eve değil, ahırın önüne ulaştığı belirtiliyor. Bu iddialar, kamuoyunun beklentilerini karşılamak için ortaya atılmış gibi görünüyor. Neydi bu beklenti? “Bir suçlu bulunsun ve cezasını alsın.”Bu doğrultuda bazı kişiler, “Bu dosyayı aldık, biz çözeceğiz,” diyerek iddialı açıklamalarda bulundu. “Yakında herkes görecek,” gibi paylaşımlar yaptılar. Ancak bu iddiaların arkasında somut bir çözüm yok. Zamansal olarak mümkün değil. Bu karartı ve olayın bu şekilde geliştiği iddiaları, zamansal olarak mümkün değil.Avukat Mustafa Demir: Kimse 18 yaşındaki bir gencin ruh halini düşünmüyor. İnsan faktörünü hep unutuyoruz. İnsan faktörü burada çok önemli. 18 yaşındaki bir genç, kaybettiği kardeşi için karanlıkta bir yerde arama yaparken, başına bir şey gelmesin diye endişeleniyor ? Orada kendi canını mı düşünür? Tabii ki böyle bir durumda ölümüne aramış olur. Bakın, biz diyoruz ki umut kırılıyor. Bir haber geliyor; bir çocuk var. Çocuğun resmi gerçekten Narin’e benziyor. Aile bakıyor, “Evet, bu Narin olabilir,” diyor. Benzetiyor. Çünkü en azından yerini bileceğini düşünüyor. Bu nasıl bir psikoloji, buradan anlıyoruz.Annenin ilerleyen günlerde söylediği, “En azından bir mezarı olsun,” sözü, ancak kayıp anneleri tarafından anlaşılabilir. Onları dinleyenler bilir. Daha önce engelli bir çocuğu yetiştirmiş bir anne olarak, annelik duygusu bile burada sorgulanır oldu. Neler neler sorgulanır oldu. Koçanlar meselesine gelelim. Belki de dedikleri gibi bir şey yoktu. Ama sonra, “Hatırladım,” dedi. “Hastaneye gitmek istedim, ancak hastane konusu gerçekleşmeyince kendime zarar verdim,” diyor. Şahit olanlar vardı. Herkes ne biliyorsa gelsin ve anlatsın ki hakikat ortaya çıksın. Sürekli bir organizasyondan bahsediliyor. Peki, nasıl bir organizasyon? Organize kelimesi burada ne anlama geliyor? Artık bunu anlamak mümkün değil.Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir, Türkiye’de insanların halen ölen Kurtlar Vadisi karakterini andığını hatırlatması üzerine mahkeme başkanı araya girdi.Mahkeme başkanı, avukata, “Kurtlar Vadisi kırmızı çizgimiz” dedi.Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir: Dosyayı aldığımızda biz de Salim’den şüpheleniyorduk. Aramaları neden sildi diye merak ediyorduk. Cevabı verdi. Özel hayatıyla ilgili olduğunu söyledi zaten. Salim’in telefonunda bir uygulama vardı. ‘Kaçamak’ diye bir uygulama. Arif Bey’e söyledim mesela buna şaşırdı. Çocuklarına, eşine sadıktır demişti.Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir: Kusursuz bir cinayet işlemiş Nevzat Bahtiyar. Eğer kameralar olmasaydı Nevzat asla bulunmazdı. Nevzat, “Garibanım,” diyor ama bu duruşmada nasıl bir tabloyla karşılaştığımızı gördük. Bu duruşmada bize patlıcan alan bir Nevzat var. Hani herkese anlatıyor ya, “Ben gariban bir adamım,” diyor. Böyle garibanlık mı olur? 10.000 lira indirimi kabul etmiyorsun. Ben onun doğru söylediğini düşünmüyorum, çünkü bugüne kadar hiçbir şeyde doğru konuşmadı. Bunda da doğru söylediğini düşünmüyorum. Madem Salim Güran sana, “Bu çocuğu götür, göm,” dediğinde bunu yapıyorsun, bir evin sıvasını mı yaptıramayacak? Sen onların hani adamıydın.Nevzat ile Vecdi arasında yine bir iletişim başlıyor. Bu iletişim bir şeyleri etkiliyor mu? Biz bunu net olarak söyleyemiyoruz çünkü dinleyemedik. İlk başta HTS kayıtları elimizde yoktu. Bu nedenle bu konuyu soramadık. Bakın, Nevzat burada pür dikkat dinliyor. Normalde hiçbir şeyi dikkatlice dinlemeyen bir insan, buraları büyük bir dikkatle dinliyor. Çünkü doğruluk payı olduğunu biliyor. Temas etmiş, gerçek evraklar üzerinden konuşuyoruz. O akşam yakalanacağının kendisine bildirildiğini düşünüyorum. Belki ahırda… Ahır bölgesi aranmış olsaydı belki bir şey bulunabilirdi. Ya da yan taraftaki diğer alanlarda…Özellikle Narin’in son görüldüğü yerlerde, daha kapsamlı arama yapılması gerekiyordu. Mavi ışık kullanarak her yerde arama yapılmış, taşların üzerindeki kan izlerine bile bakılmış. Ancak keşke bu yöntem diğer yerlerde de uygulanmış olsaydı. Çünkü Narin’in son görüldüğü yer, okul kamerasına göre artık kesinleşmiş durumda. Hayalet Söylemi: Bu noktada, “hayalet” lafı devreye giriyor. Çünkü Narin Güran’in en son görüldüğü yere ilişkin bir tutanak var. O bölgede en yakın yer Nevzat Bahtiyar’ın evi. Ama tutanakta Nevzat’ın evinden hiç bahsedilmiyor.Tutanağa göre, Fuat Güran’ın evi 400 metre uzakta, Hüseyin Güran’ın evi 250-300 metre uzakta, baba Arif Güran’ın evi 100 metre uzakta. Ama Nevzat’ın evi daha yakın bir mesafede olmasına rağmen tutanakta yer almıyor. Neden Nevzat’ın evinden bahsedilmiyor? “Siz niye söylemediniz?” diyorlar. Ama kimse fark edememiş ki. Adam dediğim gibi, adeta bir hayalet gibi davranıyor. Aramalarda en önde yer alıyor, oturup babayı teselli ediyor, olay yerinde her zaman bulunuyor.Nevzat, bilgi almak için her yerde bulunuyor. Ancak bu bilgileri kendi başına analiz edemediği için güvendiği kişilerden destek alıyor. Özellikle kardeşiyle bu bilgileri paylaşıp, kardeşinin yönlendirmesine göre hareket ediyor. Başlangıçtaki koruma refleksi ve çelişkili ifadeler de bunu gösteriyor. İlk ifadelerde, “Gazalar hemen onu evden çıkardı, arabayla aşağı indi,” deniliyor. Ama acaba Nevzat, köyden daha erken bir saatte çıkmış olabilir mi? Bu yüzden kameralar ve HTS kayıtları bizim için çok önemli. Kameraların daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Bu konu mahkeme için de oldukça kritik bir nokta.Nevzat Bahtiyar’ın 'güvenlik gerekçesiyle' duruşmaya katılmayan avukatı Ali Eryılmaz açıklama yaptı. Eryılmaz, "Duruşmadan bir hafta önce, kalacağım otelden adliyeye ve duruşma salonuna gidip gelirken tarafıma koruma verilmesini talep ettim. Ancak bu talebim kabul edilmedi. Adliye içinde güvende olmadığımı belirtmedim. Sorun adliye içinde güvenlik değil. Sorun adliyeye gelirken gerekli olan güvenlikti. Adliyenin dışı diğer sanıkların aile bireyleri ile dolu. Bu şartlar altında nasıl güvenle duruşmaya girebilirim?" dedi.Nevzat Bahtiyar’ın sorgu görüntüleri izletildi. Nevzat Bahtiyar’ın jandarma sorgusu videosunda, "Ben bu olayın açığa çıkacağını biliyordum. Narin’in cesedi sabah dere yatağından çıkarıldıktan sonra tedirgin olmaya başlamıştım. Jandarma da evime gelince bu olayı itiraf ettim." dediği anlar gösterildi.Avukat Mustafa Demir, şunları söyledi:"Burada asıl soru şu. Bu gerçekten Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi mi, yoksa ifadeyi alan kişinin yönlendirilmiş ifadeleri mi? Çünkü burada açık bir yönlendirme var. Bu yönlendirme belli alanlarda değil, çok daha ötesinde bir şey. Nevzat’ın kurmadığı cümleler, yani ifadesine hiç geçmeyen cümleler, sanki onun ifadeleriymiş gibi yazılıyor. Biz Nevzat Bahtiyar’ın jandarmadaki ifadelerini okuduğumuzda, altında imzası var, avukat var, 'Tamam, bu Nevzat’ın ifadesi' diyebiliriz. Ama burada görüntüler var ve görüyoruz ki bu ifadeler aslında Nevzat’a ait değil.Örneğin, arama ile ilgili bir soru soruluyor: 'Sen 15.08’de neden aradın?' Nevzat, 'Su meselesinde aradım' diyor. Ancak sonrasında, 'Pişman mısın?' diye bir soru geliyor. Bu soru da Nevzat’ın ifadesinde geçmiyor. Peki, bu ifadeyi kim ortaya koyuyor? Jandarma personeli, 'Keşke aramasaydım, bu işin içinde olmazdım, pişmanım' şeklinde bir cümle ekliyor. Oysa Nevzat’ın ağzından böyle bir ifade çıkmıyor. Ayrıca olayın itirafıyla ilgili sözlerine bakalım. Burada da aynı durum var. Görüyoruz ki bu ifadeler Nevzat’ın değil, ifadeyi alan kişinin sözleri."Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir: Bu dosyada Twitter yargılamalarını gördük. Mesela kendi aralarında anlaşıyorlar. ‘Güranlardan biri geldi’ diyorlar, sonra ‘Güranlar bizi keleşle tehdit etti’ diyorlar. O kişi kim, tespit edilsin. Herkes kendinde her hakkı nasıl görüyor ya? Prof. Dr. Ersan Şen, masumiyet karinesinden bahsetti, linç edildi.Mahkeme Başkanı: 6 yıldır Diyarbakır’dayım 10 yıldır da bu işi yapıyorum. Binlerce karar verdim. Müebbet verdiğim dosyada bile bana 'Adalet yok' diyenler oldu. Biz toplum olarak eleştiririz ama asla eleştirmeye gelemeyiz.Enes Güran’ın Avukatı Mustafa Demir: Sayın Başkan, Narin dosyasında Nahit Eren bazı paylaşımlar yaptı. İlk olarak şunu söyleyeyim, bu paylaşımları kötü niyetle yaptığınızı düşünmüyorum.Bu sırada Mahkeme Başkanı araya girdi: “Şunu bir söyleyebilir miyim? Bu duruşmada sosyal medyada konuşmayan tek biziz ya! Hepiniz konuştunuz. Ben çok kullanamıyorum ama siz karşılıklı konuştunuz, kadın programlarına katıldınız. Bu duruşmada bir biz konuşmadık.”Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını duyurup adliyeye gelmedi. Bahtiyar’ın ikinci avukatı Adnan Ataş ise biraz önce duruşma salonuna geldi.Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir: Evet bu ailenin başına birçok şey geldi. Ama hukuk herkese lazım. Burada verilecek karar tarihe geçecek. Hukuka sahip çıkacağız. Sadece bunu istiyoruz sizden. Bu dosyada çok büyük bir ihmal var. Ve o ihmal Güran ailesinden çıkarılıyor.Gerginlik sona erdi, mahkeme heyeti yerini aldı. Enes Güran’ın avukatı savunma yapmaya başladı.Diyarbakır Barosu avukatlarıyla Mahkeme Başkanı arasında tartışma yaşandı.Avukat Nahit Eren: Duruşmada yaşanan usulsüzlüklere sessiz kalmanız bizi üzdü. Sanıklar burada bağırıyor. Sanıklar tehdit içerikli konuşuyor. Bana bağırıldı çağrıldı. Ama avukata yaptığınız tutumu asla kabul etmiyoruz. Bu anlamda bizim sizden ricamız hiç kimsenin kimseye gözdağı verecek bir duruma gelmemesi. Dün bu salonda kalaşnikoflardan bahsedildi hiçbir şey demediniz.Mahkeme Başkanı: Ben burada PKK, IŞİD üyelerini yargıladım. Ben nerede müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dünkü hakim değilim ben. Enes’in Kalaşnikof muhabbetine bilerek müsaade ettim. Belki suç duyurusunda bulunacağım. Belki kararımı etkileyecek bir şey söyleyecek. Vardır bizim de bir bildiğimiz! Benim iyi niyetim suistimal edilmesin. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekillerini dahi çıkaracağım.Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını duyurdu.Nevzat Bahtiyar da geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Enes o anda gözlerini Nevzat Bahtiyar’a dikip bir süre söylendi.Yüksel Güran duruşma salonunda oğlu Enes Güran’a döndü ve ‘İyi misin?’ diye sordu. O da başını sallayarak ‘İyiyim’ dedi.Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi.