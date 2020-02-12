NASA Ay ve Mars'a indirecek astronot arıyor

Adaylar, Artemis Jenerasyonu olarak adlandırılan yeni nesil astronotlardan olmak için şanslarını deneyebilecek. Sınavlarda başarılı olan adaylar, 2024'te yapılması planlanan insanlı ay misyonunda görev alabilecek.







Euronews'te yer alan habere göre 2030'lu yıllarda ise Mars'a insan göndermeyi hedefleyen NASA, 2024'teki Ay deneyiminden faydalanarak bunu başarmaya çalışacak.





Başvuru şartları ne?





NASA astronotu olmak için gerekli şartlardan ilki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak. Uzay ajansı adaylardan ayrıca bilim, mühendislik veya matematik alanlarından birinden yüksek lisans mezunu olmaları şartını arıyor. Tıp doktorları ve pilotlar da başvuruda bulunabilecek.





Adayların en az iki yıl deneyime sahip olması veya bin saat pilotluk yapmış olması gerekiyor.





Artemis Jenerasyonu'nun seçilen yeni astronotlar eğitime 2021 yılında başlayacak. Başvurular, 2-31 Mart arasında yapılabilecek.