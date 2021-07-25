Samanyolu Haber /Dünya / NASA, Jüpiter keşfi için Space X'i seçti /25 Temmuz 2021 11:30

NASA, Jüpiter keşfi için Space X'i seçti

NASA, Jüpiter’in uydusu Europa’ya bilimsel keşif yolculuğu için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin roketi Falcon Heavy’yi seçti. NASA, bu proje için SpaceX ile 178 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Ekim 2024'te başlatılması planlanan Europa Clipper adlı misyon, Europa adlı uydunun yaşamın gelişimi için uygun koşullar sağlayıp sağlamadığını keşfetmeyi amaçlıyor.

Bilim insanları, Europa’nın buzlu kabuğunun altında bir okyanusun gizlendiğine ve bu ortamda uzayda yaşamın gelişebileceğine inanıyor. Space X'in roketi, Europa'nın yanından 45 kez uçarak, yüzeyinin 16 mil (26 km) yukarısına yaklaşmaya çalışacak.

Uzay misyonu kapsamında, uydunun yüzeyinin yüksek çözünürlüklü görüntüleri çekilecek, buzlu kabuğunun bileşimini ve kalınlığı çizilecek, yüzeyin altındaki okyanusun derinliği ölçülecek.

Space X yapımı Falcon Heavy, kalkışta yaklaşık on sekiz Boeing 747 uçağına eşdeğer olan yaklaşık 2 bin 300 ton itme kuvveti (22 milyon Newton) üretiyor.

Görev daha önce, NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi ile yapılacaktı fakat gecikmeler ve artan maliyetlerden dolayı, Space X'in roketi tercih edildi.

2002 yılında kurulan SpaceX, NASA gibi uzay çalışmaları yürütmüyor. Ancak NASA uzay taşımacılığı için sık sık SpaceX ile çalışıyor.

SpaceX’in Crew Dragon uzay aracı geçen yıl NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na uçurmuştu.
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