Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ: Delta varyantı artık Avrupa'da baskın tür oldu /25 Temmuz 2021 11:34

DSÖ: Delta varyantı artık Avrupa'da baskın tür oldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa görülen Covid-19 vakalarının çoğunun Delta varyantından kaynaklandığını ve virüsün bu türünün kıta genelinde baskın olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

DSÖ ile birlikte Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, vakalardaki düşüşün ardından gevşetilen salgınla mücadele önlemlerinin tekrar uygulanması için çağrıda bulundu. Avrupa genelinde geçen aylarda iyileşme görülen vaka oranları Delta virüsünün yaygınlaşmasıyla tekrar tırmanışa geçti.

Kıta genelinde aktif vakaların yüzde 68'inin virüsün ilk türünden çok daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta'dan kaynaklandığı açıklandı. DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, salgının gidişatına bakıldığında Delta'nın önümüzdeki aylarda dünya genelinde de koronavirüsün baskın türü olması bekleniyor.

DSÖ Avrupa'nın açıklamasında, "Söz konusu varyant, daha güçlü bir mutant ortaya çıkmadığı müddetçe yayılmayı ve diğer türlerin yerini almayı sürdürecek" denildi.

"Sosyal mesafe ve maske sadece salgını değil kapanmayı da önlüyor"

Örgüt, geçen 4 hafta boyunca Covid-19 vakalarının artış gösterdiğinin altını çizerek hükümetlerden aşılama kampanyalarını hızlandırmalarını istedi.

DSÖ Avrupa Direktörü Dr Hans Kluge, pandeminin bitmesine halen çok uzak olduğumuzu hatırlatarak, "Aşılamayla ilgili AB üyelerinin tüm çabalarına rağmen hala milyonlarca insanın aşılanmamış olması, onları hastanelik olma riskiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

Kluge ayrıca, bilimsel verilerin tam aşılanmanın can kaybını veya hastalığı ağır geçirme riskini önemli ölçüde azalttığını vurgulayarak aşının yanı sıra temizlik, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyulmasını tavsiye etti. Kluge, bu önlemlerin sadece salgını değil, hayatın durma noktasına geldiği kapanma süreçlerini de önlediğinin altını çizdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ: Delta varyantı artık Avrupa'da baskın tür oldu Sonraki Haber >>

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:22