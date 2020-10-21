Samanyolu Haber /Gündem / NATO: Dağlık Karabağ açıklaması /21 Ekim 2020 20:28

NATO: Dağlık Karabağ açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesinde NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını söyledi.

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 Stoltenberg ve Sarkisyan, Brüksel'deki NATO karargahında görüşmelerinden sonra basına açıklama yaptı.

Stoltenberg, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanına NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli ortaklarıdır." dedi.

NATO'nun ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle endişeli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, anlaşmazlıkların bitmesi, acıların dinmesi ve barışçıl bir çözümün bulunmasının önemine vurgu yaptı. Stoltenberg, taraflara itidal ve ateşkese uyulması çağrısında bulunarak gerginliğin bir an önce düşürülmesini istediklerini aktardı.

Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması kabul edilemez ve derhal durmalı. Herkes kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmalı. Ermenistan ve Azerbaycan müzakerelere devam etmeli." diye konuştu.
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