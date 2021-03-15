Samanyolu Haber /Dünya / NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Rusya ve Çin açıklaması /15 Mart 2021 21:57

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Rusya ve Çin açıklaması

Rusya ve Çin ile ilgili konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, NATO bileşenleri olarak bu iki ülkeden askeri bir tehdit görmediklerini belirtti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya ve Çin'den doğrudan bir askeri tehdit görmediğini, bunun da müttefikler sayesinde olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi ve Güvenlik ve Savunma Alt Komitesinde yaptığı konuşmada, NATO'nun Çin ve Rusya'dan doğrudan askeri tehdit görmediklerini ifade etti.

Stoltenberg, NATO müttefiklerine karşı Çin'den veya Rusya'dan herhangi bir tehdit görüp görmediğim sorusu üzerine "Herhangi bir NATO müttefikine karşı yakın bir askeri saldırı tehdidi görmüyorum" cevabını verdi.

NATO'nun 'eğer bir müttefik saldırıya uğrarsa diğer müttefikler de cevap verecektir' fikri üzerine kurulu olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Bu, Avrupa'da 70 yıldan fazladır barışın tesis edilmesindeki ana nedenlerden biridir" dedi.
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