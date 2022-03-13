Samanyolu Haber /Dünya / "NATO ittifakının tüm gücünü kullanırız" /13 Mart 2022 18:49

"NATO ittifakının tüm gücünü kullanırız"

Rusya yönetiminin bir NATO müttefiki ülkeye yapacağı olası saldırıya NATO’nun "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyarı yapıldı. Söz konusu açıklamanın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan geldiği belirtildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 18’inci gününe girerken, ABD’den Rusya’ya NATO toprakları konusunda uyarı geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı.

5. MADDE ÇIKIŞI

Sullivan böyle bir durumun yaşanması halinde bunu NATO'nun 5’inci Maddesini tetikleyeceğini ve bir NATO müttefikine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını vurguladı.

Sullivan, "NATO topraklarına askeri bir saldırı olursa, bu 5’inci Maddenin uygulanmasına neden olur ve NATO ittifakının tüm gücünü buna yanıt vermek için kullanırız" dedi.
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