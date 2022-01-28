Samanyolu Haber /Dünya / NATO: Rusya çatışmayı seçerse, ona da hazırız /28 Ocak 2022 19:04

NATO: Rusya çatışmayı seçerse, ona da hazırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya, ABD ve NATO ile görüşme isteğini bize iletti, bu iyiye işaret. Rusya-Ukrayna geriliminde diyaloğa açığız, kötü senaryoya da hazırız. NATO’nun acil mukavemet gücümüz Baltık bölgesinde hazır" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Batı'nın Ukrayna'ya karşı Rus saldırganlığının farklı biçimlerine hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Brüksel'de bir düşünce kuruluşu etkinliğinde çevrimiçi olarak konuşan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına ve Beyaz Rusya'ya asker yığmasının "tam teşekküllü bir Rus işgaline" yol açabileceğini, ancak başka yöntemlerin de bulunduğunu söyledi.

Siber saldırı, darbe girişimi ve sabotaj örneklerini sıralayarak, "Çok çeşitli saldırganlık biçimlerine karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.

Stoltenberg, ittifakın Doğu Avrupa'daki asker varlığını artırmaya hazır olduğunu ve Rusya'nın Belarus'taki asker ve silah hareketini yakından izlediğini söyledi. Stoltenberg ayrıca, Rusya'nın Belarus'a savaşa hazır binlerce asker, uçak ve S-400 silah sistemi yerleştirdiğini söyledi.

Stoltenberg, "NATO tarafından siyasi diyaloga girmeye hazırız. Ancak Rusya'nın silahlı çatışmayı seçmesi halinde de yanıt vermeye hazırız. Ukrayna'ya savaşa hazır asker göndermeyi planlamıyoruz" dedi.

RUSYA: UKRAYNA İLE SAVAŞ OLMAYACAK 
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile birkaç hafta içinde görüşmeyi planlayan Lavrov, ABD'nin güvenlikle alakalı teklifinin NATO'nunkinden daha iyi olduğunu da ifade etmişti.

Lavrov ayrıca, bu teklife verilecek karşılık konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vereceğini belirtmişti.

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