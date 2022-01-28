Ekrem İmamoğlu tartışılan MOBESE görüntüleri için yargıya başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun suç duyurusunda, MOBESE’ye erişimi bulunan şüpheli veya şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 135’inci maddesine göre ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’, 136’ncı maddesine göre ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’, 137 ve 257’nci maddelerine göre de ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarını işledikleri belirtildi.







SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN YAYILMIŞTI

Dilekçede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 24 Ocak'ta gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle gün boyunca hem İBB Afet Koordinasyon Merkezi hem de sahada yoğun çalışmalar yaptığı, çalışmalar esnasında daha önceden planlanmış resmi bir yemeğe katıldığı, yemek yenilen mekâna giden yol üzerinde bulunan MOBESE görüntülerinin açık sosyal medya hesapları tarafından paylaşıldığı hatırlatıldı.





TESPİT EDİLECEK İSİMLER İÇİN AYRICA DAVA AÇILACAK

Suç duyurusunda, görevi suçu önlemek, kişilerin güvenliğini sağlamak olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde sınırlı kişilerin erişimine açık olan MOBESE’nin hukuksuz şekilde kullanıldığı, bu kullanımın mağduriyete sebep olduğu belirtilerek, şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmaları talep edildi. Suç duyurusunda, kayıtları sızdıran kişilerin de tespit edilmesi istendi. Tespit edilecek isimler için ayrıca dava açılacağı vurgulandı.





"KİŞİLERİN KEYFİ OLARAK İZLENMESİ HUKUKA AYKIRIDIR"

Suç duyurusunda, MOBESE sisteminin, Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 140'ıncı maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunması ve başta türlü delil edilme imkanının bulunmaması halinde kullanılabileceği anımsatılarak, “Ancak ortada suç işlendiğine ilişkin bir şüphe bulunmamaktayken ve de önleyici idari hizmet için belirtilen unsurlar sağlanmadan kişilerin keyfi olarak izlenmesi ve kayda alınması söz konusu olup, bu durum sistemin tıpkı somut olayda olduğu gibi hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir” denildi.





HAPİS CEZASI İSTENDİ

Mevcut durumun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kamu görevlileri tarafından sistematik ve yasa dışı bir şekilde takip edilip verilerin kaydedildiği şüphesini oluşturduğu belirtildi. Görüntülerin ortada hiçbir hukuki gerekçe olmadan kaydedilip paylaşılmasının, TCK’nın 135'inci maddesine göre 1 ila 3 yıl hapisle cezalandırılması gerektiği vurgulandı.





Suç duyurusunda, CMK’da sayılan nedenlerin mevcut olmaması sebebiyle kamusal alanda dahi olsa teknik araçla izlenme ve görüntü kaydı yapılmasının açıkça hukuka aykırı olduğu belirtilerek, TCK’nın 136'ncı maddesinde ''Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” denildiği kaydedildi.





"AÇIKÇA SUÇ İŞLENDİ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine kapalı olan MOBESE görüntülerinin hukuka aykırı olarak ele geçirilip paylaşılması, kişisel veri niteliğindeki görüntülerin hukuka aykırı olarak bir başkasına verilmesi, sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulması nedeni ile TCK’nın 136'ncı maddesinde düzenlenmiş olan suçun açıkça işlendiği vurgulandı.





TCK’nın 257'nci maddesinde yer alan ''Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır'' hükmün hatırlatıldığı dilekçede, “Somut olayda tespit edilecek şüpheli veya şüphelilerce görev gereklerine aykırı hareket edilmiş, MOBESE görüntüleri basına sızdırılmıştır. MOBESE sistemindeki görüntüler ancak yetkili kamu görevlilerinin erişimine açık olup, yetkisiz üçüncü kişilerin erişim imkanı bulunmamaktadır. Görev gereklerine aykırı hareket edilmek suretiyle müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur” denildi.





"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE VALİLİĞE MÜZEKKERE YAZILMASINI TALEP EDERİZ"



Görüntülerin alındığı MOBESE kamerasının seri numarasının da yer aldığı suç duyurusunda, “Görüntülere hangi personelin ne kadar süreyle erişim sağladığının ve ne işlem yapıldığının incelenmesi ve tespit edilmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İstanbul Valiliği'ne müzekkere yazılmasını talep ederiz” denildi.





Dilekçede ayrıca, görüntüleri sosyal medyada paylaşan iki kişi hakkında da kamu davası açılması ve cezalandırılması istendi.