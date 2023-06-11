NATO: Ukrayna’nın katılım gündemi ertelenmeli





SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA









Geoana, DCNews kanalına açıklamasında, “Halihazırda NATO içinde, Ukrayna’nın katılımı konusunda fikir birliği yok. Bence Zelenskiy de bunu anlıyor. Böylesine büyük ve karmaşık bir savaşın sürüp gittiği bir zamanda, Ukrayna’nın NATO’ya katılım gündemi ertelenmeli” diye konuştu.





İttifak içinde Ukrayna’yla ilgili tartışmaların yoğun olduğunu kaydeden Geoana sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık Ukrayna'nın NATO'ya, Batı demokrasilerine her zamankinden daha yakın olduğu açık. Vilnius’ta NATO Zirvesi yapılacak ve eğer her şey yolunda giderse Zelenskiy de NATO üyesi ülkelerin liderleriyle aynı masada olacak. Bu tamamen sembolik bir jest olacak. Evet, Ukrayna’ya desteğimizi sürdüreceğiz.”





Ukrayna'nın üyeliğini 20 NATO ülkesi resmi olarak destekliyor





Buna ek olarak Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinin başkan yardımcısı İgor Zhovkva, 20 NATO ülkesinin Ukrayna'nın ittifaka katılımına desteklerini resmileştirdiğini söyledi.





Zhovkva yaptığı açıklamada, bugün itibariyle, Ukrayna'nın 20 üye devletle ittifaka üyeliğine yönelik desteğin resmileştirildiğini belirtti.





Son olarak Kiev’e yaptığı ziyarette Kanada Başbakanı ülkesinin Ukrayna’nın. NATO’ya üyeliğini desteklediğini söylemiş ancak savaş ve çatışmalar devam ettiği sürece bunun gerçekleşmesinin imkansız olduğunu vurgulamıştı.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 30 Eylül 2022'de ülkesinin hızlandırılmış olarak NATO'ya katılımı için başvuruda bulundu. Kiev, Vilnius'taki zirvenin ardından ittifaktan NATO'ya davet almayı umuyor.