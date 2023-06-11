Albayraklar fena kapıştı

SAMANYOLUHABER.COM- ANALİZ













Yeni Şafak’ta yazan Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Berat Albayrak’a çok sert ifadelerle yüklenirken, Sabah Gazetesi’nden Salih Tuna, yazısında Ünal’a ağzına geleni saydı.





Aydın Ünal ile Salih Tuna’nın sahne aldığı kavga, Serhat Albayrak ile Albayraklar arasındaki taht kavgasının yeni bir yansıması oldu.





Aydın Ünal, Yeni Şafak’taki yazısında Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek'in eski bakan Nurettin Nebati ile yaptığı devir teslim töreninde yaptığı “rasyonaliteye dönüş” açıklamasına değindi. Ünal, "rasyonel zemin"den çıkışın 2018 seçimleri sonrası başladığını öne sürerek Berat Albayrak'ın bakanlık dönemine işaret etti.





Aydın Ünal, "Dönemin hem çok yetkili hem de çok güçlü Hazine ve Maliye Bakanı" ifadelerini kullandığı Albayrak için "Bugün dahi çerçevesini, muhtevasını, takvimini, hedeflerini bilmediğimiz, esasen sadece kendi zihninde var olan ve oradan dışarı da çıkamayan bir modelle bütün dengeleri, bütün göstergeleri altüst etmişti" ifadelerini kullandı.





Ünal eleştirilerini “Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır. Türkiye belki de hasarı 10 yıl ödenmeyecek bir bedelin altına girdi. Türkiye’ye çok ama çok büyük kötülük yapıldı" diyerek sürdürdü.





Aydın Ünal, 2015 yılı öncesinde Erdoğan’a çok yakın olmuş bir isimdi. Konuşma metinlerini yazıyor, basın danışmanları ekibinde Aktrollere de moderatörlük yapıyordu.





2015 yılında Haziran ve Kasım aylarında yapılan seçimlerde AKP Milletvekili oldu. Albayraklara ait Yeni Şafak Gazetesi’nde de yazmaya başladı.





Ünal’ın Yeni Şafak’ta yazmaya başladığı dönemler, Albayrak Grubu ile Serhat Albayrak arasında gerilimin başladığı ve üst seviyelere çıktığı sıralardı. Serhat Albayrak, Erdoğan adına tüm medyayı yönetmeye çalışıyor, Albayrak Grubu ise Erdoğan dışında herhangi bir ismin güdümünde olmayı kabul etmiyordu.





Aydın Ünal yazılarında, Serhat ve Berat Albayrak kardeşlerin domine ettiği Pelikan Çetesi’ni hedef almaya ve çok sert eleştiriler yöneltti.





Sabah Gazetesi’nde bugün Aydın Ünal’a veryansın eden Salih Tuna ise o günlerde yine Yeni Şafak Gazetesi’ndeydi, ancak o tercihini, yine Yeni Şafak’ta yazan Hilal Kaplan gibi Serhat Albayrak’ın kontrolüne girme yönünde yaptı.





Salih Tuna, Yeni Şafak’ın eski Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ile polemiklere girdi. Kısa bir süre sonra da Serhat Albayrak’ın kontrolündeki Sabah’a transfer oldu.





Bugün yayınlanan “Muhterem için değmezdi ama yazdım” başlıklı yazısında, Aydın Ünal için çok sert ifadeler kullandı Salih Tuna.





Ünal’ın yandaş kalemlerden Turgay Güler'e "haşerat", Fuat Uğur ve Cemil Barlas'a da "hamam böceği" dediğini belirtti.





Pelikan Çetesi’ne dair yazılarına işaret edip “Gelgelelim, "Penguen örgütü" tesmiye ettiği ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret edip sahiplenince, zat-ı muhterem suspus olmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.





Tuna yazısında “Pelikan” yerine nedense bilinçli ya da bilinçsiz olarak “Penguen” ifadesini kullandı.





Salih Tuna yazısında, Aydın Ünal’ın Karar’da değil de hala Yeni Şafak’ta yazıyor olmasından dolayı duyduğu şaşkınlığı da şöyle dile getirdi: “Hayır, Karar Gazetesi'nde yazmıyor. Neden Karar değil, bilmiyorum. Neden "yüksek profilli" gördüğü Davutoğlu'nun yanında politika yapmıyor, onu hiç bilmiyorum… Benim bildiğim şudur: Zat-ı muhteremin Sayın Berat Albayrak'la nasıl bir takıntısı varsa, bitmek bilmiyor. "O bakan" diyecek kadar da üslupsuz. Tevekkeli dememişler, "Üslubu beyan ayniyle insan".





Tuna bu sözleriyle Albayraklara Aydın Ünal’ı hedef gösterirken patronunun kardeşi Berat Albayrak’a gösterdiği ihtimamı da gözler önüne serdi.





Meğer Berat Albayrak için “O bakan” demek üslupsuzlukmuş!

Aydın Ünal’ın yazısı sonrasında Serhat Albayrak ile Albayraklar arasında tekrar alevlenen kapışma, yandaşları bir arada tutan tek hususun iktidar nimetleri olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.





İktidar nimetleri elden gidince yaşanacak kavgalara da numune oldu bu kapışma.































