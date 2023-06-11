AKP, önünde uzun kuyruklar oluşan Et ve Süt Kurumu'nun mağazalarını kapatıyor

Vatandaşların ucuza et alabilmek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu, eski başkanının da kuyrukları önlemek için ete zam yaptıklarını açıkladığı Et ve Süt Kurumu (ESK), mağazalarını bir bir kapatıyor.







Kurumun Ankara’da iki mağazası dışındaki tüm mağazalarının kapandığı bildirildi. Sözcü’nün aktardığına göre Ankara’da yalnızca Sincan ve Ulus’taki mağazalar kaldı. Önünde uzun kuyrukların oluştuğu Kızılay mağazası da kapandı.





Mağazaları aracılığıyla vatandaşlara ucuz et ürünü sağlayan ESK, sıksık şubeleri önünde oluşan kuyruklar ile gündeme gelmişti. Vatandaşlar sabah erken saatlerde ve soğuk havalara rağmen ESK önünde kuyruklar oluşturmuştu. Sıra kavgası ve sık sık tartışmalar yaşanınca, mağazalara bankalardaki gibi sıramatikler konulmuştu.





Kuyrukların giderek uzamasının iktidarı rahatsız ettiği belirtilirken, dönemin ESK Genel Müdürü Osman Uzun, et ürünlerin yapılan zammı “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz de fiyatı artırdık” diye savunmuş ve görevden alınmıştı.





Bu hafta itibariyle de mağazalar birer ikişer kapanmaya başladı. Ankara’da yalnızca Sincan ve Ulus’taki mağazalar kaldı. En uzun kuyrukların olduğu Kızılay mağazası da kapandı.