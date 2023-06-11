Samanyolu Haber /Gündem / Mehmet Şimşek'e 500 TL şoku! /11 Haziran 2023 12:56

Mehmet Şimşek'e 500 TL şoku!

500 TL’lik banknotların ve 5 TL’lik madeni paraların basılmasında sona yaklaşıldığı belirtildi. Tanıtımı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yapacağı ileri sürüldü.

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Türk Lirası’nda şu an dolaşımda olan en yüksek değeri taşıyan kağıt para 200 TL. Ekonomik koşulların olumsuz seyrettiği, enflasyonun çarşı-pazarı yangın yerine çevirdiği, her gün çok çeşitli ürünlere zam geldiği ve Türk Lirası’nın değerinin giderek azaldığı bir dönemde, 200 TL artık büyük bir miktar olmaktan çıkmış durumda. Bu sebeple, 500 TL’lik banknotların basımı gündeme geldi.

Kamu Bülteni, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yakın bir zamanda 500 TL’lik banknotları tanıtacağını iddia etti. Mehmet Şimşek, kameralar karşısına geçerek yeni banknotu gösterecek ve bu banknotun amacını halka açıklayacak.

Büyük banknotlar, yüksek değere sahip para birimlerinde kullanılan bir yöntemdir. Büyük banknotlar, yüksek miktarlarda nakit parayı daha kolay ve pratik bir şekilde taşımayı sağlar. Aynı zamanda, yerel ekonomiye likidite sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla da kullanılabilir.

BÜYÜK BANKNOTLARIN EKONOMİYE ETKİSİ
Büyük banknotlar, ekonomide dolaşımdaki para miktarını azaltabilir ve para politikasını etkileyebilir. Ayrıca, büyük banknotlar, nakit talebini karşılamak ve bankaların nakit sıkıntısı yaşamamasını sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bununla birlikte, büyük banknotların yasa dışı faaliyetlerde kullanılma riski de bulunmaktadır.
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