Samanyolu Haber /Gündem / NATO'dan Libya açıklaması: Türkiye, NATO-AB iş birliğini bloke ediyor /27 Ağustos 2020 09:00

NATO'dan Libya açıklaması: Türkiye, NATO-AB iş birliğini bloke ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak ile AB’nin, BM’nin Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Akdeniz’de iş birliği yapma isteğinin Türkiye tarafından bloke edilmeye devam edildiğini belirtti.

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Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Avrupa Birliği'nin (AB) deniz operasyonu ile NATO'nun Akdeniz'deki "Sea Guardian" (Deniz Gardiyanı) misyonu arasındaki iş birliğini engellemeye devam ettiği bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çarşamba günü Berlin'de AB savunma bakanlarının toplantısında yaptığı konuşmada, konuyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını, Türkiye'nin BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi konusunda iş birliği yapmayı planlayan NATO ve AB’nin isteğini bloke etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

"TÜRKİYE İŞBİRLİĞİNİ ENGELLİYOR"

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için Avrupa Birliği'nin (AB) deniz operasyonu ile NATO'nun Akdeniz'deki "Sea Guardian" (Deniz Gardiyanı) misyonu arasındaki iş birliğini engellemeye devam ettiği bildirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çarşamba günü Berlin'de AB savunma bakanlarının toplantısında yaptığı konuşmada, konuyla ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını, Türkiye'nin BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi konusunda iş birliği yapmayı planlayan NATO ve AB’nin isteğini bloke etmeyi sürdürdüğünü söyledi.
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