NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte oldu

NATO, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi NATO'nun bir sonraki genel sekreter olarak seçti. Rutte'nin atanması, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in geçen hafta, destek bulamadığı için çekildiğini açıklamasının ardından bir formalite haline gelmişti.



Stoltenberg, halefi Rutte'yı· "gerçek Transatlantı·kçı· ve güçlü bir lı·der" sözleriyle övdü.



Rutte, Ukrayna savaşının şiddetlendiği ve NATO üyeleri arasında gerilimlerin arttığı zorlu bir dönemde askeri ittifakın başında olacak. Rutte, Türkiye dahil birçok ülkenin desteğini kazansa da Macaristan, Slovakya ve Romanya, Rutte'nin adaylığını desteklemiyordu.

