Navalny'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tasfiye edildi

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalny hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos'ta bildirdi.

Rusya Federal Vergi İdaresi'nin tüzel kişi kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, kar amacı gütmeyen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, mahkeme kararıyla 31 Ağustos'ta tasfiye edildi.Rus muhalif Navalny tarafından 2011'de kurulan, 2020'de yeni bir hukuki yapılanma için tasviye edilip tekrar açılan vakıf ülke dışından finanse edildiği gerekçesiyle Rusya Adalet Bakanlığı'nca "yabancı ajan" statüsünde bulunuyordu.2020'de vakfı kapattığını duyuran Navany yeni bir hukuki yapılanmanın ardından tekrar açtı, ancak Rus yetkililer de kuruluşu yeniden "yabancı ajan" statüsüne aldı.Rus mahkemesi, 9 Haziran'da Navalny ile bağlantılı kuruluşları aşırılık yanlısı ilan ederek, bunların faaliyetlerini yasaklamııştı.Navalny zehirlenmesinin üzerine Berlin'deki tedavisinin ardından Moskova'ya dönüşünde tutuklanmış, hakkında açılan diğer davalarda verilen ertelenmiş cezaların normal hapis cezasına çevrilmesi sonucu haspse atılmıştı.