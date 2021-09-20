Samanyolu Haber /Dünya / Navalny'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tasfiye edildi /20 Eylül 2021 09:37

Navalny'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tasfiye edildi

Rusya'da muhalif Aleksey Navalny'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) tasfiye edildi.

SHABER3.COM

Rusya Federal Vergi İdaresi'nin tüzel kişi kayıt sisteminde yer alan bilgiye göre, kar amacı gütmeyen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, mahkeme kararıyla 31 Ağustos'ta tasfiye edildi.

Rus muhalif Navalny tarafından 2011'de kurulan, 2020'de yeni bir hukuki yapılanma için tasviye edilip tekrar açılan vakıf ülke dışından finanse edildiği gerekçesiyle Rusya Adalet Bakanlığı'nca "yabancı ajan" statüsünde bulunuyordu.

2020'de vakfı kapattığını duyuran Navany yeni bir hukuki yapılanmanın ardından tekrar açtı, ancak Rus yetkililer de kuruluşu yeniden "yabancı ajan" statüsüne aldı.

Rus mahkemesi, 9 Haziran'da Navalny ile bağlantılı kuruluşları aşırılık yanlısı ilan ederek, bunların faaliyetlerini yasaklamııştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalny hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos'ta bildirdi.

Navalny zehirlenmesinin üzerine Berlin'deki tedavisinin ardından Moskova'ya dönüşünde tutuklanmış, hakkında açılan diğer davalarda verilen ertelenmiş cezaların normal hapis cezasına çevrilmesi sonucu haspse atılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Navalny'nın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tasfiye edildi Sonraki Haber >>

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

ABD'den Çin'e karşı yeni füze denedi

ABD'den Çin'e karşı yeni füze denedi

Kitabının Fransızca baskısını İngilizce diye tanıttı

Kitabının Fransızca baskısını İngilizce diye tanıttı

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Uygur soykırımını dünyaya duyuran Dolkun İsa Türkiye'den sınırdışı edildi

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

Terim, Lazio maçının ardından İtalyanca konuştu

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İran, Lübnan'a tankerlerle çıkarma yaptı

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

İmamoğlu kurdale kesen çocuklara bakın ne dedi

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

Tayyip Erdoğan'ın bütün akrabaları şahlandı, millet alçak sürünmede

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

AKP’li Başkan, Belediye içinde adam dövdü

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar

Gelecek Partisi yöneticisi kadın ve eşine palalarla saldırdılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:55:02