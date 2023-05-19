Samanyolu Haber /Gündem / Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tüm sanıklara tahliye kararı /19 Mayıs 2023 10:55

Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tüm sanıklara tahliye kararı

Ankara Üniversitesi öğretim görevlisi Necip Hablemitoğlu’nun davasında tutuklu sanık kalmadı.

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Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada eski ÖKK MAK Alay Komutanı emekli Albay Levent Göktaş, tetikçi olmakla suçlanan eski Özel Kuvvetçi Tarkan Mumcuoğlu ile AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilişini bizzat duyurduğu Nuri Gökhan Bozkır ve Fikret Emek’in de aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

‘ABDULLAH GÜL VE TUNCAY ÖZKAN TANIK OLARAK DİNLENSİN’


T24’ün haberine göre, ara kararın verildiği duruşmada Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, televizyonlarda “Katili biliyorum. Devlet sorsun, açıklarım” diyenler olduğunu belirterek, Abdullah Gül, Hasan Atilla Uğur, Abdurrahman Şimşek, Ferhat Ünlü, İrfan Fidan, Mustafa Çalışkan, Tamer Topsakal ve Tuncay Özkan’ın tanık olarak dinlenmesini istedi. Barkın’ın bu talebini sanık avukatları da destekledi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Mütalaasını açıklayan savcı Zafer Ergün, Abdullah Gül’ün dinlenilmesi talebini mahkemenin takdirine bırakırken, Tuncay Özkan’ın ise beyanlarının dosyaya kazandırılmasından sonra dinlenilmesine ilişkin karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıklar Göktaş, Mumcuoğlu, Bozkır, Emek, Köstem ve Altaylı’nın ‘mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali’ nedeniyle tahliyesine karar verdi. Ancak Enver Altaylı başka bir suçtan dolayı tutuklu olduğu için tahliyesi gerçekleşmedi.

‘BİZ 20 YIL NE YAŞADIK?’

Duruşma sonrası Şengül Hablemitoğlu mahkemenin tahliye kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şengül Hablemitoğlu, “Necip Hablemitoğlu cinayeti davası; tüm sanıkların tutuksuz yargılanması kararı çıktı. İlerleyen zamanda ne olacak bilinmez. Bu durumda ne söylenir onu bilemedim. Bilemedim yani, biz ne yaşadık 20 yıl?” diye sordu.
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