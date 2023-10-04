Samanyolu Haber /Gündem / Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesöre silahlı saldırı: Profesör gözaltında /04 Ekim 2023 21:00

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde profesöre silahlı saldırı: Profesör gözaltında

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, odasında silahlı saldırıya uğradı. Uluç ayağından yaralanırken polis, Prof. Dr. Galip A.'yı gözaltına aldı.

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Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46), dekanlık binasındaki odasında silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Polis, olaya karıştığı öne sürülen aynı fakültedeki Prof. Dr. Galip A'yı gözaltına alırken, kardeşi İzzet A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre olay, saat 17.40 sıralarında Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'ndeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Felsefe ve Din bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç, dekanlık binasındaki odasında bulunduğu sırada yanına aralarında daha önceden husumet bulunan aynı bölümdeki öğretim üyesi Prof. Dr. Galip A. ile üniversite ile ilişkisinin bulunmadığı belirtilen kardeşi İzzet A. geldi. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tahir Uluç, tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

Prof. Dr. Galip A. ve kardeşi İzzet A, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Prof. Dr. Tahir Uluç, ambulansla üniversitenin Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis kısa sürede olaya karışan Prof. Dr. Galip A'yı gözaltına aldı. Kaçan İzzet A'nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

ÜNİVERSİTENDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından Necmettin Erbakan Üniversitesinden yapılan basın açıklamasında, "Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde 4 Ekim 2023 Çarşamba saat 17.30'da yaşanan üzücü olayda İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi T.U. ile öğretim üyesi G.A. ve kardeşi İ.A. arasında çıkan arbedede öğretim üyesi T.U. yaralanmıştır. Yaşanan olayda yaralanan öğretim üyesi T.U. hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Yaralanan öğretim üyesinin hayati bir tehlikesi bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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