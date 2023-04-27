Samanyolu Haber /Gündem / Nefret saçtı: Şampanyayla başladı, terörden girip Biden'a bağladı /27 Nisan 2023 13:32

Nefret saçtı: Şampanyayla başladı, terörden girip Biden'a bağladı

Adalet Bakanı ve AKP milletvekili adayı Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Millet İttifakı'na verilecek her oyun teröre nefes olacağını savundu.

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Adalet Bakanı ve AKP milletvekili adayı Bekir Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs'ta 2 fotoğraftan biriyle karşılaşılacağını ifade eden Bozdağ, "Ya şampanya patlatıp kutlayanlar olacak ya da alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" dedi.

Millet İttifakı'na giden her oyun 'teröre' nefes olacağını söyleyerek seçmeni hedef alan Bozdağ, "Türkiye'nin dağları da dereleri de illeri de terörün başına indi. Sadece Türkiye'de değil, sınırımızın dışında da terör örgütleriyle etkin mücadele ederek oralarda da onları etkisiz hale getiriyoruz. Şimdi neden bizim karşımızda duruyorlar? Çünkü terörle etkin ve kararlı mücadele onların nefes alanlarını tamamen yok etti. Nefes alacak yer bulamaz hale geldiler. İHA'lar, SİHA'lar, Kızılelma, bu memleketin elde ettiği yeni imkanlar onlara her şeyi dar etti. O yüzden nefes almak için bu iktidarın gitmesine ihtiyaçları var. Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur, büyük Türkiye'nin yürüyüşüne sekte vurulur. Türkiye'nin son 20 yılda kazandığı bu büyük değişime gerçekten zarar verecektir. O yüzden yeni dönemde ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için de her şeyi bir kenara bırakıp yeniden yekvücut olmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

TOPLUMU İKİYE BÖLDÜ!
Bozdağ, "14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek" dedi.

Bozdağ sözlerine şöyle devam etti: 

"Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim."

Adalet Bakanı Bozdağ son olarak, "Bir araya gelmişler yedisi, terör örgütleri de destek veriyor. AB'si, ABD'si destek veriyor. Hala iktidara alternatif olma umudunu vermeyi başaramamış başarısız bir kadro orada. Öte yandan da 15 seçimi kazanmış, her daim milletten iktidar yetkisi almış bir kadro var. Kazanan ve kazanmaya devam ettiren bir kadro var. Öbür yanda da kaybeden bir kadro var" ifadelerini kullandı.
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