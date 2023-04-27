Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılacağı tören de ertelendi: Sebep hastalığı mı?

Bugün saat 13.30'da yapılacağı duyurulan Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı 16.00'ya ertelendi. Rahatsızlığı nedeniyle miting programları ertelenen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açılışa online olarak katılacak.







Katıldığı programda rahatsızlık geçirmesi üzerine hızlı tren açılışının da içinde olduğu Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarını iptal eden Tayyip Erdoğan’ın, bu haftaki Mersin ve Osmaniye mitinglerini de ertelediği duyurulmuştu.





Online olarak katılacağı programın ertelenmesinin sebebi ise açıklanmadı. Üst üste gelen program iptalleri ve ertelemeleri Erdoğan'ın rahatsızlığını daha da tartışılır hale getiriyor. Kimi sosyal medya hesapları ve yabancı basın kuruluşları da Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını ileri sürmüştü. Bu iddia İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmıştı.