Enes Kanter'e Utah'tan 'Özgürlük Ödülü'





MUHAMMET ALİ TOKSOY - BOLD MEDYA

2011 yılı NBA Draftlafında (NBA’e oyuncu seçimi) tarihi bir olay gerçekleşmiş ve Utah Jazz takımı Enes Kanter’i 3.sıradan draft etmişti. NBA’e, Türkiye’den bir oyuncu ilk kez 3.sıradan draft edilirken, 76 yıllık NBA tarihinde bunu gerçekleştiren sadece 5 Avrupalı oyuncunun olması Enes Kanter’in başarısının büyüklüğünün başka bir göstergesi olarak kabul ediliyor.





Enes Kanter Freedom hayatında çok önemli bir yeri olan Utah Eyaletine, 12 yıl aradan sonra kendisine takdim edilen büyük bir ödülü almak için geri döndü.

Enes Kanter Freedom’a, Türkiye ve Çin’deki insan hakları ihlalleri başta olmak üzere tüm dünyadaki haksızlıklara karşı sergilediği cesur aktivizmini onurlandırmak üzere ‘Utah Özgürlük Ödülü’ verildi.



Ödülü takdim eden Utah Eyaleti Riverton Belediye Başkanı Trent Staggs yaptığı konuşmada Enes Kanter Freedom’a övgüler yağdırdı; İnsan hakları ihlallerine karşı konuştuğu için kara listeye alındı, Türkiye, Çin ve NBA gibi dev rakiplerle karşı karşıya kaldı, boyutları dikkate alındığında, David ve Golyat kıyaslaması yapmak alışılmadık olabilir, ancak gerçekten Türkiye, Çin ve NBA gibi birkaç devle başa çıktı.” Enes Kanter Freedom’ın büyük fedakarlıklar yaparak konuşmaya devam etmesinin ilham verici olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Staggs, “Ülkesi Türkiye, onu yolsuzluğa karşı konuştuğu için “terörist” ilan etti ve yakalanması için 500.000 dolarlık ödül koydu. Aktivizmi nedeniyle ailesi Türkiye’de hedef alındı ve hapsedildi. Çin’in zulümlerine karşı çıktığı için NBA tarafından kariyeri bitirilme noktasına getirildi ama tüm bu olanlara rağmen bir adım bile geri atmayan bu cesur adamın her zaman Utah’ta bir evi olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.











Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Burgess Owens ödül töreninde yaptığı konuşmada Enes Kanter Freedom’a takdirlerini ifade ederken Amerika’nın, onun gibi özgürlüğü savunan daha fazla sporcuya ihtiyacı olduğunu söyledi. “Ülkemiz, özgürlüğümüz için fedakarlık yapmaya hazır, cesur Amerikalılardan maalesef yoksun kaldı. Enes Kanter Freedom gibi az sayıdaki insan konuşmak için cesaret gösteriyor. Adam Silver (NBA komiseri) ve Rodger Goodell (NFL Komiseri) bunu anlamalı ve ülkelerini kar amacının önüne koymalılar. Onlar, Amerikan halkına sırtlarını döndüler ve para nedeniyle Çin’i cesaretlendirdiler. EnesFreedom, Komünist Çin’in korkunç insan hakları ihlallerine karşı cesurca konuşan ve ayağa kalkan bir Amerikan Kahramanı, ödül takdim töreninde olmaktan dolayı gurur duyuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.







Enes Kanter Freedom ise konuşmasına “bu ödülü almak gelecek için bana umut veriyor çünkü yalnız olmadığımı biliyorum.” sözleriyle başladı.





Kanter, Utah Jazz tarafından draft edilmesine (2011) annesinin çok sevindiğini anlattı. Annesine, “30 takımdan herhangi biri tarafından draft edilebilirdim, neden Utah’a draft edildiğim için bu kadar mutlu olduğunu anlayamadım.” diye sorunca, annesinin kendisine “Oğlum, Amerika’nın en kutsal yerine draft edildin, orada senin dikkatini dağıtacak bir şey olmayacak ve sadece basketbola odaklanacaksın.” diyerek cevap verdiğini söyledi. Utah Jazz’da birkaç yıl oynadıktan sonra, başka bir takıma takas olduğumda kariyerime Utah’ta başladığım için ne kadar şanslı olduğumu fark ettim ve anneme hak verdim. Utah, gerçekten basketbol kariyerinize ve basketboldan daha büyük şeylere odaklanabilmeniz için harika bir yer





Utah Jazz için oynarken, Utah’ta din veya ten renginin önemli olmadığını fark ettiğini söyleyen Enes “Buradaki insanlar hayatta en önemli şeyin birbirimize saygı göstermek olduğunu biliyorlar” sözleriyle övdü.





Konuşmasında NBA oyuncularına da mesaj gönderen Enes; “Dünya genelinde ilham vermek için inanılmaz bir platformumuz var ve basketboldan daha büyük şeyler var. Sizi idol olarak gören milyonlarca çocuğa konuşma özgürlükleri hakkını nasıl kullanacaklarını gösterin. Size söz veriyorum, sonunda bu, kaybedebileceğiniz herhangi bir ayakkabı sözleşmesinden daha önemli olacak” sözleriyle düşüncelerini ifade etti.









Enes Kanter Freedom sözlerini “Fedakarlık ile özgürlük yan yana olmalıdır, çünkü fedakarlık olmadan özgürlük sadece bir kelime olur. Türkiye’de bir adam yüzünden özgürlüğümüzü kaybettik, ama geri almak için fedakarlık yapmaya değer.” diyerek sözlerini tamamladı. Enes Kanter Freedom konuşmasının ardından törene katılanların yoğun alkışları eşliğinde ödülünü Belediye Başkanı Trent Staggs’ın elinden aldı.







