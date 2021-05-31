Samanyolu Haber /Gündem / Nestle’den itiraf: Ürünlerimizin yüzde 60’ı sağlıksız /31 Mayıs 2021 17:23

Nestle’den itiraf: Ürünlerimizin yüzde 60’ı sağlıksız

Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden biri olarak bilinen Nestle'nin gizli iç yazışmalarını ele geçiren Financial Times acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Şirketin iç yazışmalarında, "Piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60'tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil" ifadesi kullanıldı.

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İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, dünyanın en büyük gıda üreticilerinden Nestle’nin ürünleri hakkındaki yorumlarının ve düşüncelerinin yazılı olduğu iç yazışmaları ele geçirerek yayınladı.

Financial Times’ın yayınladığı ve bu yıl şirketin üst yönetim kadrosu için hazırlanan yazışmalarda, “Piyasadaki gıda ve içecek ürünlerinin yüzde 60’tan fazlası sağlıklı tanımını karşılamıyor. Ve bazı ürünler ve kategorilerde ne kadar iyileştirme yapılsa da bunlar sağlıklı olmayacaktır” denildi.

SÜT ÜRÜNLERİ İYİ AMA…

Financial Times, Nestle’nin evcil hayvan ürünleri ve özel sağlık ürünleri haricindekilerin sadece yüzde 37’sinin Avustralya sağlık sisteminde 3.5 yıldızın üzerine çıktığını yazarken, “Bu gıda denetleme sistemi Access to Nutrition Foundation gibi uluslararası kurumlar tarafından kullanılıyor. 3.5 yıldızı geçenler ‘sağlıklı’ kabul ediliyor” ifadesine yer verdi.

Sunum olarak hazırlanan iç yazışma ve belgelerde, Nestle’nin gıda ürünlerinin yüzde 70’inin düşük puan aldığı, saf kahve haricindeki içeceklerinin yüzde 96’sının ve çikolata ve dondurmaların da yüzde 99’unun bu seviyenin altında kaldığı belirtildi.

Su ve süt ürünlerinin gıda ürünlerine göre daha iyi performans sergilediği belirtilirken belgede, “Ürünlerimizde çok önemli iyileştirmeler yaptık fakat portföyümüzde sağlıklı tanımı düşük bir seviyede” denildi.
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