Netanyahu’dan serbest bırakılacak her rehine için 5 milyon dolar ödül vaadi

Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes çabaları henüz sonuç vermezken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 19 Kasım Salı günü Gazze'de Hamas tarafından rehin tutulan İsrailliler hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, serbest bırakılan her bir rehine karşılığında 5 milyon dolar ödül vaat ederek iki hafta önce İsrail basınında çıkan haberleri de doğrulamış oldu.





ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesinin aktardığına göre, dün 1 yılı aşkın süredir İsrail'in işgali altında olan Gazze Şeridi'ndeki askerleri ziyaret eden Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrail'in rehinelere zarar veren herkesi 'yakalayıp cezalandıracağını' yinelerken, kendilerine 'rehine getiren herkese' rehine başına 5 milyon dolarlık bir ödül vermeyi taahhüt etti. Netanyahu, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Rehinelerimizi elinde tutanlara şunu söylemek istiyorum: Rehinelerimize zarar vermeye cüret eden herkes bunun bedelini ödeyecek. Peşinizden geleceğiz ve sizi bulacağız... Bu karışıklığı bırakmak isteyenlere ise şunu söylemek istiyorum: Bize kim bir rehine getirirse, kendisi ve ailesi için güvenli bir çıkış bulacak. Aynı zamanda her bir rehine için 5 milyon dolar vereceğiz."





'GİZLİ BELGE SIZDIRMA' İDDİALARI SÜRERKEN GELEN ÖDÜL TEKLİFİ

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Netanyahu'nun teklifi, İsrail Başbakanlık Ofisi'nden isimlerin Hamas ile olası rehine takası anlaşması konusunda kamuoyunu Netanyahu'nun yaklaşımı lehine etkilemek ve Netanyahu'nun üzerindeki baskıyı hafifletmek için gizli belgeleri basına sızdırmakla suçlanmasının ardından geldi. Başta rehine yakınları olmak üzere pek çok İsrailli, Gazze'ye saldırılar sürerken Netanyahu'yu rehinelere öncelik vermemekle ve bu sayede sallantıdaki koalisyon hükümetini bir arada tutmaya çalışmakla suçluyor. Netanyahu'ya Hamas ile müzakereler konusunda eleştiri getiren isimlerden Yoav Gallant da görevden alınmış, yerine dönemin dışişleri bakanı Israel Katz atanmıştı.





BM: GAZZE'NİN KUZEYİNE 40 GÜNDÜR NEREDEYSE HİÇ YARDIM ULAŞMADI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de dün günlük basın toplantısında Gazze'deki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Dujarric, İsrail'in engellemeleri nedeniyle, Gazze'nin kuzeyinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilere 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım ulaştırılamadığını bildirdi.





Kuzete geçişlerin İsrail askerlerince engellediğini aktaran Dujarric, bölgede yaşayanların 40 günden fazla süredir neredeyse hiç yardım alamadığını ve özellikle bazı bölgelerde insani durumun vahim olduğunu ifade etti. Dujarric, İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verdiği bilgilere atıfta bulunarak, "Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altındaki bölgelerde insanlar hayatta kalmak için mücadele ediyor" dedi.





İsrail askerlerinin, Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cebeliye gibi bölgelere gidecek yardımları engellenmeye devam ettiğini söyleyen Dujarric, sadece bu ay planlanan 31 yardım girişiminden 27'sinin reddedildiğini ve diğer 4'ünün ciddi şekilde yavaşlatıldığını kaydetti.





Dujarric, "Açıkçası, BM'nin Gazze'nin kuzeyinde, kuşatma altındaki bölgelerde insanlara destek olma yönündeki tüm girişimleri reddedildi veya engellendi" diye konuştu. Genel Sekreter Sözcüsü, tüm ekmek fırınlarının kapatıldığı, sağlık, su ve arıtma tesislerinin yakıt ikmalinin tamamen engellendiği bölgede yaşanacak kıtlığa dikkat çekti.





ABD VE İSRAİL, ARALIK AYINDA GAZZE'DEKİ SİVİL KAYIPLARI GÖRÜŞECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da dün düzenlediği günlük basın brifinginde, Gazze'deki son duruma ilişkin gündemi değerlendirdi. Sözcü Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla İsrail'e 13 Ekim'de gönderilen ve İsrail'in saldırısı altıdaki Gazze'deki sivil kayıplarının yaşandığı İsrail saldırılarının ele alınmasını talep eden mektuba ilişkin soruları yanıtladı.





Miller, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşanan sivil kayıplarını ve bu saldırılarda kullanılan silahları değerlendirmek üzere ABD'li ve İsrailli yetkililerin bir araya gelerek beraber çalışmasını öngören mektuba atıfla, ilk toplantının aralık ayı başında başkent Washington'da yapılacağı bilgisini verdi. Miller, toplantıya ilişkin, "Burada yapılacak ilk toplantı, iki ülke arasındaki bu yeni kanalın ilk toplantısı olacak. Şu an detaylarına girmeyeceğim ancak aralık ayının başında gerçekleştirilecek" diye konuştu.





13 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla İsrail'e gönderilen mektupta, 30 gün içerisinde Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine yönelik somut adımlar atması yönünde İsrail'e çağrıda bulunulmuş ve aksi durumda ABD'nin İsrail'e bazı askeri yardımlarının askıya alınabileceği ifade edilmişti. Söz konusu mektupta ayrıca iki ülke yetkilileri arasında bir grup oluşturularak Gazze'de sivil kaybı yaşanan İsrail'in saldırılarının ele alınması çağrısı yapılmıştı.