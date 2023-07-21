Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu ile Abbas 2 gün arayla Türkiye'ye geliyor /21 Temmuz 2023 09:04

Netanyahu ile Abbas 2 gün arayla Türkiye'ye geliyor

25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi ziyaret edecek.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’de misafir edeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan söz konusu resmi ziyaretlere ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye’de misafir edecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın davetine icabetle ülkemize gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklar.

Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas’ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İsrail Başbakanı Sayın Binyamin Netanyahu’yu da 28 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizde ağırlayacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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