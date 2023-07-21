Samanyolu Haber /Ekonomi / Türkiye'nin Tayvan'a sattığı yumurtalarda kanserojen madde çıktı /21 Temmuz 2023 09:06

Türkiye'nin Tayvan'a sattığı yumurtalarda kanserojen madde çıktı

Tayvan, Türkiye'den ithal ettiği yumurtalarda kanserojen madde bulunduğunu ve tazminat talep edileceğini duyurdu.

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Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi, Türkiye'den ithal edilen 127 ton yumurtada, kanserojen madde bulunduğunu açıkladı.

Tayvan'ın yarı resmi yayın organı CNA'da yer alan habere göre, 12-18 Temmuz arasında, sınırdaki kontrollerde Türkiye'den alınan 5 parti yumurtada "nitrofuran" isimli kanserojen madde tespit edildi.

Tayvan iklim koşulları, artan maliyetler ve kuş gribi nedeniyle yumurta üretiminde yaşanan sorunlara karşı Türkiye, ABD ve Avustralya'dan yumurta ve tavuk ithalatı için özel bir program başlatmıştı.

Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi Direktör Yardımcısı Lin Chin-Fu, yumurtalar hükümet programı kapsamında satın alındığı için ithalatçıya ceza kesilmeyeceğini söyledi.

Fakat, 18 Temmuz'daki bu açıklamadan 1 gün sonra Tayvan Tarım Bakanı Chen Chi-Chung, tazminat isteyeceklerini söyledi. Chen Chi-Chung "Hükümet tedarikçiden sözleşme hükümleri uyarınca tazminat isteyecek" dedi.

Tayvan Gıda ve İlaç Dairesi, yumurtaların tamamının imha edildiğini duyurdu.

Hükümet adına tazminat görüşmelerini yürütecek olan Ulusal Hayvan Endüstrisi Kuruluşu COE'su Peter C.H. Chen, zararın 160 bin dolar olduğunu dile getirdi.
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