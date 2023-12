Netanyahu: Yahya Sinvar'ın evini kuşattık

Tel Avi ve Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar şiddetlenerek devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu’dan kritik bir açıklama geldi.Netanyahu, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar’ın evinin kuşatıldığını söyledi.İsrail Başbakanı, “Dün, güçlerimizin Gazze’de her yere ulaşabileceğini söyledim. Güçlerimiz bugün Sinvar’ın evini kuşattı. Evi onun kalesi olmayabilir, ve kaçabilir ancak onu yakalamamız an meselesi” dedi.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattıİsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 83, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 263 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.Bu sırada iki taraf arasında 7 günlük bir insani ara anlaşmasına gidildi. Anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.İsrail ordusu, 1 Aralık'ta insani aranın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.