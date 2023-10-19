Netflix krizi atlattı 8.8 milyon abone kazandı

Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.





Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artışla 8,54 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yıl aynı döneminde 7,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.





Şirketin net kârı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,68 milyar dolara ulaştı. Netflix'in geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net kârı 1,4 milyar dolar olmuştu.





Firmanın hisse başına düşen kârı da aynı dönemde 3,10 dolardan 3,73 dolara yükseldi.



