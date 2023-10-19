Ayhan Bora Kaplan her sektöre el atmış: El konulan 32 şirketin listesi ortaya çıktı

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan ve beraberindekilere yönelik soruşturma onlarca şirketi de doğrudan ilgilendiriyor. Kaplan ile birlikte 14 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında 32 şirkete de el konuldu.







Ankara 2. Sulh Ceza, Ankara 5. Sulh Ceza ve Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile 32 şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. Halk TV'den Dinçer Gökce'nin haberine göre, tescil işlemleri ise birkaç gün önce yapıldı.



