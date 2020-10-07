Samanyolu Haber /Teknoloji / Netflix, o özelliğini kapatmak için testlere başladı /07 Ekim 2020 19:18

Netflix, o özelliğini kapatmak için testlere başladı

Netflix otomatik oynatma özelliği tarafında yer alan ve kullanıcıların çok hoşuna gitmeyen bir özelliği kaldırmaya hazırlanıyor.Online dizi ve film platformu, karantina sürecinin en çok kazananları arasında yer alıyor.

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Netflix, "Hâlâ izliyor musunuz" sorusunu kullanıcılara soruyordu. Çok sayıda yapılan yorumda, bu özelliğin işlevsel olmadığı dile getiriliyordu. Bu şikâyetleri dikkate alan online içerik devi, söz konusu özelliği kaldırmak için testleri başlattı.

The Verge’ün ulaştığı bilgiye göre, "Hâlâ izliyor musunuz" sorusu üzerine odaklanan Netflix, gelen eleştirileri değerlendiriyor. Özelliği kapatmanın ise bir yolu bulunuyor o da sonraki bölümü otomatik olarak oynat özelliğini kapatmak.

Her ay yeni diziler/filmler ile kullanıcılarının karşısına çıkan Netflix, yeni özellikler eklemeye devam ederken sevilmeyen özellikleri de kaldırıyor. Platformda yer alan sonraki bölümü otomatik olarak oynat özelliği bir sezonu tek seferde bitirenler için oldukça pratik olabiliyorken diğer bölüme geçilmiş olmasına rağmen daha ilk dakikalarda ”hâlâ izliyor musunuz” sorusunun sorulması sinir bozabiliyor.

Kullanıcının izleme deneyimini düşüren bu soru aslında izlediği şeyi kaçırmaması için yapılıyor. Pek çok kişi boş vaktini ya da yatmadan önceki zamanını Netflix üzerinde geçiriyor. Bir içeriği izlerken uyuya kalanlar için bu sorusunun sorulması aslında kişinin kaldığı yerden izlemesini sağlamak için olsa da yine de kişiyi rahatsız edebiliyor.
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