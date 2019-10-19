Netflix şifresini paylaşan kullanıcılara kötü haber

Netflix, şifresini arkadaşları ve ailesiyle paylaşan kullanıcılar için önlem alınacağını duyurdu. Netflix Ürün Yöneticisi Greg Peters, “Tüketici dostu yöntemleri denerken, sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız" dedi.





Independent Türkçe’de yer alan habere göre şifre paylaşımı konusu, bu hafta Netflix'in 2019 üçüncü çeyrek kazanç raporuna ilişkin video röportajında ele alındı.





Kullanıcılar hali hazırda tek bir oturumda birkaç görüntüleme profili ayarlayarak hesaplarını bir dereceye kadar paylaşabiliyorlar ama parola paylaşımı bu yaklaşımı başka bir düzeye taşıyor.





Hemen duyurulacak 'büyük bir plan' yok





Röportaj sırasında Netflix Ürün Yöneticisi Peters, “kullanıcı tabanının belirli bir bölümünü kaybetmeden” şirketin şifre paylaşımını nasıl ele almayı planladığına dair bir soruya şirketin hemen duyuracağı “büyük planları” olmadığını söyleyerek cevap verdi ve ekledi:





“Bunu gözlemlemeye devam ediyoruz yani duruma bakıyoruz. Tüketici dostu yöntemleri denerken, sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız.”





Müşterilerin yüzde 9'u şifresini paylaşıyor





Şifre paylaşımı, online yayın endüstrisinde bir süredir gündemde olan bir konu. Araştırma şirketi Magid'e göre, Y Kuşağı'nın yüzde 35'i online yayın platformlarındaki şifrelerini paylaşıyor. Bu oran X Kuşağı için yüzde 19, Bebek Patlaması Kuşağı içinse yüzde 13.





Magid'in tahminlerine göre toplamda müşterilerin yüzde 9'u şifresini paylaşıyor. Bu oran ilk bakışta yüksek görünmese de milyonlarca dolar anlamına gelebilir.