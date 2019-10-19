Samanyolu Haber /Gündem / Netflix şifresini paylaşan kullanıcılara kötü haber /19 Ekim 2019 21:54

Netflix şifresini paylaşan kullanıcılara kötü haber

Son döenmin çok tercih edilen dijital yayın platformlarından birisi olan Netlix, kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Netflix, şifresini arkadaşları ve ailesiyle paylaşan kullanıcılar için önlem alınacağını duyurdu. Netflix Ürün Yöneticisi Greg Peters, “Tüketici dostu yöntemleri denerken, sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız" dedi.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre şifre paylaşımı konusu, bu hafta Netflix'in 2019 üçüncü çeyrek kazanç raporuna ilişkin video röportajında ele alındı.

Kullanıcılar hali hazırda tek bir oturumda birkaç görüntüleme profili ayarlayarak hesaplarını bir dereceye kadar paylaşabiliyorlar ama parola paylaşımı bu yaklaşımı başka bir düzeye taşıyor.

Hemen duyurulacak 'büyük bir plan' yok

Röportaj sırasında Netflix Ürün Yöneticisi Peters, “kullanıcı tabanının belirli bir bölümünü kaybetmeden” şirketin şifre paylaşımını nasıl ele almayı planladığına dair bir soruya şirketin hemen duyuracağı “büyük planları” olmadığını söyleyerek cevap verdi ve ekledi: 

“Bunu gözlemlemeye devam ediyoruz yani duruma bakıyoruz. Tüketici dostu yöntemleri denerken, sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız.”

Müşterilerin yüzde 9'u şifresini paylaşıyor

Şifre paylaşımı, online yayın endüstrisinde bir süredir gündemde olan bir konu. Araştırma şirketi Magid'e göre, Y Kuşağı'nın yüzde 35'i online yayın platformlarındaki şifrelerini paylaşıyor. Bu oran X Kuşağı için yüzde 19, Bebek Patlaması Kuşağı içinse yüzde 13.

Magid'in tahminlerine göre toplamda müşterilerin yüzde 9'u şifresini paylaşıyor. Bu oran ilk bakışta yüksek görünmese de milyonlarca dolar anlamına gelebilir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netflix şifresini paylaşan kullanıcılara kötü haber Sonraki Haber >>

Metroda facia son anda atlatıldı

Metroda facia son anda atlatıldı

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Ekrem İmamoğlu isyan etti

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Otobüs yolcularını soyalım derken direnişle karşıladı

Silindiri yüklerken düşürdüler

Silindiri yüklerken düşürdüler

Binanın çöküş anı kameralarda

Binanın çöküş anı kameralarda

Çöp konteynerini görmeyen kamyon arabalar ezdi

Çöp konteynerini görmeyen kamyon arabalar ezdi

Türkiye neden cihatçılarla hareket ediyor

Türkiye neden cihatçılarla hareket ediyor

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

Kamboçya’da gözaltına alınan Karaca’nın eşinden çağrı

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

CNN'de sunucu o mektubu okurken...

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”

“Ben sadece Trump ile görüşürüm.”
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:06:37