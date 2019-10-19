Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup için yeni yorum /19 Ekim 2019 21:44

Rusya'dan Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup için yeni yorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'a hitaben yazdığı ve Beyaz Saray tarafından da doğrulanan mektup tartışılmaya devam ediyor. Söz konusu mektupla ilgili yeni bir yorum da Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderdiği, Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonun başlatılmaması çağrısını içeren ve dili bakımından çokça konuşulan mektup, Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova’ya soruldu. Zaharova, mektubun yazım biçimi bakımından diplomasi kitaplarına girecek cinsten olduğunu söyledi.

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonunun sorusunu yanıtlayan Zaharova, dili bakımından tartışma oluşturan mektuba ilişkin olarak, “Bu mektup yazım biçimi, uluslararası diplomasi ya da uluslararası ilişkiler kitaplarına girecek. Ancak söz konusu biçim, Amerika Birleşik Devletleri’nin, onların siyasi sistemlerinin stili. Bu, onların partnerleriyle nasıl ilişki kurduklarının göstergesi” dedi.

Trump'ın mektubu Erdoğan'a hitaben, "Sert adamı oynama. Aptallık etme! Seni sonra arayacağım" gibi ifadeler içeriyordu.
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