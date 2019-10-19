Samanyolu Haber /Spor / Karadeniz Fırtınası Süper Lig'in zirvesinde /19 Ekim 2019 21:39

Karadeniz Fırtınası Süper Lig'in zirvesinde

Milli mesai arasından sonra Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşan Trabzonspor rakibini mağlup ederek maç fazlasıyla ligin zirvesine yerleşti.

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Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Müsabaka ev sahibi bordo-mavililerin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Trabzonspor maç fazlasıyla 15 puanşa ligin zirvesine yerleşti. İkinci sırada yer alan ve yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'un ise 14 puanı bulunuyor. 

284 hafta sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan bordo-mavililer en son 2010-11 sezonunun 29. haftasında lider olmuştu. 

Maçtan dakikalar

9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

39. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada gelişen Gaziantep FK atağından savunmadan seken topu önünde bulun Jefferson'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağalarla buluştu. 2-1

56. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sturridge'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Kale sahası içinde yakın mesafede bulunan Abdulkadir Parmak'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in parmaklarının arasından ağalarla buluştu. 3-1

81. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Lontigkin'in solundan ağalarla buluşturdu. 4-1


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