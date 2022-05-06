Samanyolu Haber /Dünya / Netflix'e 'abone düşüşünü sakladın' davası /06 Mayıs 2022 10:45

Netflix'e 'abone düşüşünü sakladın' davası

Netflix'in hissedarları, 6 ay boyunca aboneliklerdeki düşüşü saklaması nedeniyle şirkete dava açtı. Aboneliklerdeki düşüş, şirketin hisselerinde değer kaybına neden oldu.

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Online dizi ve film platformu Netflix'in abone sayıları hakkında hissedarlarla net bilgiler paylaşmaması tartışmalara neden oldu. Şirketin yatırımcıları, hisselerde yaşanan değer kaybının ardından San Francisco federal bölge mahkemesinde dava açtı.

Davada Netflix Eş Genel Müdürleri Reed Hastings ve Ted Sarandos ile Finans Direktörü Spencer Neumann sanık sıfatıyla yer aldı.

Davada, şirketin yatırımcılara 19 Ekim 2021 ve 19 Nisan 2022 tarihleri ??arasında yanlış bilgi verdiği ve abone sayısındaki gözle görülür düşüşü sakladığı belirtilerek, şirketten tazminat talep edildi.
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