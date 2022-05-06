Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan 2 yıl aradan sonra yeniden İstanbul uçuşlarına başlıyor /06 Mayıs 2022 10:40

Suudi Arabistan 2 yıl aradan sonra yeniden İstanbul uçuşlarına başlıyor

Suudi Arabistan Havayolları Saudia'nın ilk tarifeli seferi Riyad ve Cidde'den İstanbul Havalimanı'na yarın yapılacak.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan Havayolları Saudia, koronavirüs salgını sebebiyle Mart 2020'de durdurduğu İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor.

İki yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş, yarın Cidde ve başkent Riyad'tan İstanbul'a gerçekleşecek. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini başlatacak.

Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşlarının ise salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği belirtildi. Seferler, Airbus A330 tipi geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek.
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