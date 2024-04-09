New Jersey'de barış ve kardeşlik iftarı

Bu özel etkinlik, New Jersey’deki farklı etnik ve dini kökenlere sahip toplum liderlerini, kamu ve güvenlik görevlilerini, ve toplumun çeşitli kesimlerinden insanları bir araya getirdi.





3 Nisan Çarşamba akşamı gerçekleşen Geleneksel Kardeşlik İftarı yemeğine, New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin, Federal Soruşturma Bürosu FBI Newark bölgesi baş temsilcisi Courtney Sansevero, Ulusal Güvenlik Birimi Başkanı Laurie Doran gibi üst düzey kamu görevlilerinin yanı sıra New Jersey Federal Milletvekili Robert Menendez, Eyalet Senatörü Raj Mukerji, Assemblywoman Shama Haider ve Assemblyman Al Barlas gibi milletvekilleri katıldı.















İftarda ayrıca birçok yerel belediye başkanı, şerif ve polis şefi gibi yerel yetkililer, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve dini temsilcilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik davetli grubu bir araya geldi.

Konuşmacılar, gecenin teması olan barış içinde birlikte yaşama üzerine önemli ve değerli mesajlar içeren konuşmalar gerçekleştirdiler.















New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin düşüncelerini: “Barış Adaları Enstitüsü New Jersey de yaşayan tüm kesimleri bir araya getirerek, herkesin birbirine saygı duyarak barış içerisinde yaşadığı bir toplum inşa edilmesinde olağanüstü bir katkı sağlıyor” şeklinde ifade etti. Ulusal Güvenlik Birimi Başkanı Laurie Doran ise, “insanların bir araya gelip toplumsal sorunlara ve barışa dair çalışmaları gerçekleştirebileceği güvenli bir ortam” dedi.

Programın bir parçası olarak sahneye davet edilen İmam Moutaz Charaf, Rahip Phil Latronico ve Haham Rachel Stainer birlikte dua ettiler ve barış mesajı verdiler.







