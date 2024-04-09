Samanyolu Haber /Gündem / Mart ayında 37 kadın öldürüldü /09 Nisan 2024 05:59

Mart ayında 37 kadın öldürüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun raporuna göre sadece martta 37 kadın öldürüldü.

SHABER3.COM

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, kadın cinayetlerine ilişkin mart ayı raporunu hazırladı.

Buna göre martta 37 kadın erkekler tarafından katledildi. 14 kadınsa şüpheli olarak ölü bulundu.

Öldürülen kadınların dördü tanıdığı erkek, 12’si aile içinden, dördü boşandığı erkek, biri birlikte yaşadığı erkek, biriyse kimliği belirlenemeyen erkek tarafından katledildi.

Kadınların 24’ü kendi evinde, yedisi kamusal alanda biri çalıştığı yerde dördü belirlenemeyen bir yerde öldürüldü.

Ocak başı ile mart arasındaki dönemdeyse 114 kadın erkekler tarafından katledildi.

Kadınların 66’sı kendi yaşadığı alanda, 40’ı kamusal alanda, beşi çalıştığı yerde, 12’si de bunların dışındaki yerlerde öldürüldü.
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