Samanyolu Haber /Teknoloji / New York'ta TikTok yasağı /18 Ağustos 2023 07:44

New York'ta TikTok yasağı

New York belediyesi ABD’deki birçok eyalet ve federal hükümet gibi çalışanlarının telefonlarında TikTok uygulamasını kullanmasını yasakladı.

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New York’ta şehir yönetimi, çalışanlara verilen telefonlardan TikTok uygulamasının silinmesine karar verdi. Böylece New York belediyesi de ABD’deki birçok eyalet ve federal hükümet gibi çalışanlarının telefonlarında TikTok uygulamasını kullanmasını yasaklamış oldu.

New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın sözcüsü Jonah Allon konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Sosyal medya New Yorklular’ı iletişim konusunda birbirlerine bağlarken bunun her zaman güvenli platformlar üzerinden olduğundan emin olmalıyız” dedi.

Sözkonusu yasak belediye ve federal çalışanların devlet kurumları tarafından kendilerine iş gereği verilen telefonlar için geçerli.

Allon açıklamasında, kentin üst düzey güvenlik yetkililerinin, TikTok uygulamasının şehrin teknik altyapısı açısından güvenlik açıkları içerdiğini tespit ettiğini belirtti. Çalışanlara kendilerine verilen telefonlardan TikTok uygulamasını silmeleri için 30 gün süre tanındı.

ABD’de hükümet devlet çalışanlarına verilen telefonlardan TikTok uygulamasının silinmesi talimatını bu yılın başlarında vermişti. Kararın gerekçesi olarak TikTok uygulamasının sahibi olan ByteDance şirketinin kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşma olasılığı gösterilmişti. ABD’deki eyaletlerin yarıdan fazlası da benzer kararlar almış durumda.

New York eyaleti de devlet kurumu çalışanlarının iş gereği kendilerine verilen telefonlarında TikTok kullanımını 2020 yılında yasaklamıştı. TikTok, bugüne dek yaptığı açıklamalarda güvenlik endişelerinin yersiz olduğunu öne sürmüştü.
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