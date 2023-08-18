AP'den 'Yapay Zeka' hamlesi

AP de böylece, ChatGPT gibi hızlı gelişen teknoloji araçlarının mesleğe nasıl entegre edileceği hakkında bir dizi kural koyan ilk haber organizasyonlarından biri oldu.
Şirket basın çevrelerinde etki sahibi yayın kılavuzuna bir başlık altında yapay zeka ile ilgili haberlerin nasıl işleneceğine dair ilkeleri ve yapay zeka terminoloji sözlüğünü de ekleyecek.
AP'nin haber standartları başkan yardımcısı Amanda Barrett, "Amacımız insanlara biraz deney yaparken aynı zamanda nasıl güvenli tarafta kalabileceklerini anlayabilecekleri bir yol sunmak" dedi.
Gazetecilik düşünce kuruluşu Poynter Enstitüsü, bu baharda yaptığı açıklamada yapay zekanın gelişmesiyle bir "dönüşüm zamanının" başladığını söyleyerek haber kurumlarına yapay zeka kullanımı için standartlar oluşturmaları çağrısı yapmış, politikalarını okuyucu ve izleyicilerle paylaşmalarını istemişti.
Üretici yapay zeka komutla metin, resim, ses ve video üretebiliyor, ancak hala doğru bilgiyi kurgudan ayırma yeteneğine sahip değil.
Bunun sonucu olarak AP, yapay zekanın ürettiği ürünlerin tıpkı diğer haber kaynaklarından gelen istihbarat gibi dikkatle incelenmesi gerektiğini söylüyor. Bu nedenle AP, yapay zekanın ürettiği fotoğraf, video ve sesin kendisi bir haberin konusu değilse kullanılmaması gerektiğini söylüyor.
Bu, teknoloji dergisi Wired'ın, "yapay zeka haberlerini kullanmadıkları, bu haberleri yalnızca haberin yapay zeka tarafından üretilmiş olmasının haber olması durumunda kullandıklarını" söylediği açıklamasıyla uyuşuyor.
Insider dergisi baş editörü Nicholas Carlson da çalışanlarıyla ve okurlarla paylaştığı notta "Haberleriniz tamamen sizin tarafınızdan yazılmış olmalı. Haberlerinizin doğruluğundan, dengeli, orijinal ve kaliteli olmasından siz sorumlusunuz" dedi.
Haber organizasyonları, üretici yapay zekanın kullanılabileceği alanların çerçevesini "yayıncılığın dışında kalan alanlar" olarak çiziyor. Örneğin bu araç AP editörlerine abonelerine gönderilen haberlerdeki hikayelerin özetlerini biraraya getirmelerine yardımcı olabilir.
Wired'a göre, yapay zeka editörlerin manşet hazırlamasına veya konu fikirleri bulmasına yardımcı olabilir.
Carlson'a göre yapay zeka bir hikayeyi daha kısa ve okunaklı hale getirmek için düzenlemeler önerebilir veya bir röportaj için soru çıkarabilir.
AP, son 10 yıldır basit yapay zeka ile spor müsabakalarının sonuçlarını haberleştirme ya da şirket kazanç raporlarını haberleştirme gibi konularda denemeler yapıyordu. Bu denemeler ne kadar önemli olsa da Barrett'a göre haber kuruluşu yine de bu yeni aşamaya temkinli yaklaşmak, gazeteciliğini ve güvenilirliğini korumak istiyor.
ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI ve Associated Press arasında geçen ay yapay zeka şirketinin AP'nin haber arşivini kullanabilmesi için anlaşma yapılmıştı.
Haber kuruluşları malzemelerinin yapay zeka şirketleri tarafından izinsiz ya da ödeme yapılmadan kullanılmasından endişe ediyor. Yüzlerce yayıncıyı temsil eden Haber Medyası Birliği, üyelerinin fikri mülkiyet hakkını korumak için temel ilkeler yayınladı.
Bazı gazetecilerse yapay zekanın insanların yaptığı işleri ellerinden alabileceğinden endişe ediyor, AP ve News Media Guild adlı sendika arasındaki sözleşme görüşmelerinde de yapay zekanın nerede yer alacağı merak konusu.
AP'nin kılavuzunda, bu teknoloji hakkında haber yazarken gazetecilerin göz önünde bulundurması gereken birçok faktör yer alacak.
AP'den yapılan açıklamada, "Yapay zeka hikayeleri iş ve teknoloji boyutunun çok daha ötesine geçiyor. Aynı zamanda politika, eğlence, eğitim, spor, insan hakları, ekonomi, eşitlik, eşitsizlik, uluslararası hukuk ve daha birçok konu gibi. Başarılı yapay zeka hikayeleri bu araçların hayatımızın birçok alanını nasıl etkilediğini gösteriyor" denildi.
Bu başlık altında bir de terminoloji sözlüğü yer alacak. Bu sözlükte makine öğrenmesi, eğitme verileri, yüz tanıma, algoritma taraflılığı gibi terimler olacak.